Подростка нашли, с ним провели профилактическую беседу.

В российском Новокузнецке 12-летний мальчик разместил на "Авито" объявление о "продаже" своей 9-летней сестры.

Как сообщает пресс-служба главка МВД по Кемеровской области, подросток "хотел припугнуть" сестру:

"Полицейские провели проверку и установили автора объявления. Им оказался 12-летний школьник. Он пояснил, что специально создал аккаунт на сайте, разместил информацию со своего телефона и таким образом хотел припугнуть 9-летнюю сестру, которая его не слушалась".

С мальчиком и его родителями провели профилактическую беседу, а объявление было удалено.

Читайте такжеВ Испании на продажу выставили "самую страшную в мире квартиру" (фото)Объявление было замечено местными СМИ и пользователями соцсетей накануне. В нем говорилось, что ребенок "очень вредный, ничего не делает, матерится, не знает программу за первый класс, переводит продукты, ябеда". Там же был указан телефон и адрес, а также цена – 0 рублей.

Ранее сообщалось, как житель Запорожья хотел продать гроб после "ожившего деда". Сообщение о продаже гроба появилось на популярном украинском сайте бесплатных объявлений.

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Автор: Катерина Шварц