Манипуляторы заставляют других танцевать под свою дудку.

Манипуляция - это контроль, принуждение других плясать под вашу дудку, скрывая свои истинные мотивы. С такими людьми лучше ограничивать общение. Психологи утверждают, что настоящие манипуляторы имеют определенные фразы, которые они постоянно используют, пишет HackSpirit.

1) "Доверься мне..."

Это попытка ускорить процесс построения доверия, обойти любые потенциальные сомнения или колебания, которые могут у вас возникнуть. Зачем тратить время на построение доверия, если его можно просто потребовать?

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Но доверие нужно заслужить, а не требовать. Поэтому, когда кто-то настаивает на том, что вы должны "доверять ему...", возможно, вам стоит сделать шаг назад и поставить под сомнение его мотивы.

2) "Ты мне должен..."

Люди с высоким уровнем манипулятивности часто прибегают к перекладыванию вины, чтобы получить желаемое.

Психология объясняет, что чувство вины - это мощный эмоциональный инструмент, который используют манипуляторы, чтобы контролировать действия других людей. Это способ сказать: "Если ты не сделаешь этого для меня, ты плохой человек".

Но вы никому ничего не должны только потому, что вам так сказали.

3) "Мне неприятно быть тем, кто говорит тебе это..."

Эта тактика известна как "эмоциональное кукловодство", когда манипулятор дергает за струны вашего сердца, чтобы заставить вас испытать определенные чувства. Говоря что-то вроде "Мне неприятно быть тем, кто говорит тебе это...", манипулятор, по сути, создает почву для эмоциональной реакции, которую он потом может использовать для собственной выгоды.

4) "Я не хочу спорить..."

Это хитрый способ свести разговор на нет или направить его в нужное им русло.

Используя эту фразу, манипуляторы тонко намекают, что если разговор продолжится, то именно вы станете причиной спора. Это тактика, которая вызывает чувство вины, чтобы заставить вас отступить.

5) "Я твой единственный друг..."

Когда манипуляторы стремятся изолировать вас от вашей системы поддержки, они часто прибегают к фразам вроде "Я твой единственный друг...". Это особенно жестокая форма манипуляции, которая имеет целью заставить вас чувствовать себя одиноким и зависимым от них. Она играет на одном из наших базовых человеческих страхов - страхе одиночества.

Помните, что настоящие друзья расширяют ваши возможности и уважают другие ваши отношения. Они не ограничивают ваш круг общения и не заставляют вас чувствовать себя обязанными им.

6) "Никто не понимает..."

Манипуляторы часто пытаются создать нарратив "они против нас". Распространенная фраза, которую они используют для этого: "Никто больше не понимает..."

Эта фраза призвана заставить вас поставить под сомнение обоснованность взглядов других людей и доверять только точке зрения манипулятора. Это способ убедиться, что вы полагаетесь на их эмоциональное одобрение, таким образом давая им больше контроля над вами.

7) "Ты слишком остро реагируешь..."

Одна из самых распространенных фраз, которую используют манипуляторы, - "Ты перегибаешь палку...". Это хрестоматийный пример газлайтинга - формы эмоциональной манипуляции, когда манипулятор заставляет вас сомневаться в собственных чувствах и восприятии. Говоря вам, что вы слишком остро реагируете, они делают ваши чувства недействительными и переворачивают ситуацию против вас.

Цель здесь проста: заставить вас сомневаться в себе. А чем больше вы сомневаетесь в своих реакциях, тем легче им контролировать нарратив и манипулировать вами.

8) "Если бы ты действительно заботился обо мне..."

Это стратегия принуждения, направленная на то, чтобы заставить вас доказать свои чувства или лояльность, делая то, что они хотят. Ссылаясь на вашу привязанность или заботу о них, они пытаются загнать вас в угол, где отказ от их просьбы заставит вас выглядеть небрежным или эгоистичным.

Однако стоит помнить, что любовь и заботу никогда не следует использовать как рычаг влияния. Настоящая привязанность заключается в уважении и понимании, а не в выполнении необоснованных требований под видом доказательства вашей любви.

Ранее УНИАН писал, каким людям лучше не давать второго шанса, ведь они будут подводить нас каждый раз, несмотря на обещания исправиться.

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