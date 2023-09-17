Эта задача под силу только людям с острым зрением и внимательным к деталям.

В сети появилась новая оптическая иллюзия для тех, кто хочет проверить свою внимательность и острое зрение.

На оптической иллюзии от The Sun вам нужно найти крошечного совенка среди деревьев в лесу за 20 секунд. Утверждается, что сделать это смогут только люди с "соколиным" зрением и чрезвычайным вниманием к деталям.

Хорошо замаскированные предметы или животные, которых особенно трудно заметить, станут испытанием для вашего терпения, но настойчивые люди наверняка смогут справиться с этой задачей, так что не сдавайтесь слишком рано.

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На этом изображении крошечный совенок спрятался в укромном месте, чтобы следить за добычей и хищниками, и его нелегко обнаружить.

Если вам трудно справиться с задачей, обратите внимание на глаза птицы, которые отличаются от цвета окружающей среды.

Все еще не можете заметить? Ответ ниже: вам следует сосредоточиться на ветке дерева сверху изображения, совенок прячется в дупле под листьями.

Еще интересные оптические иллюзии

На этой оптической иллюзии вам нужно найти фламинго среди роз за 7 секунд.

А вот интересная головоломка для гениев - нужно среди трех женщин. пришедших навестить мужа в больнице, найти его жену.

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