Этот овощ невероятно универсален, его можно добавлять в самые разные блюда.

Весна - повод включить в свой рацион больше овощей и фруктов. И один из лучших продуктов, который просто необходим, - это огурцы. Как пишет indianexpress.com, диетолог Арчан Батра рассказал о главных преимуществах огурцов для здоровья.

Огурцы - польза для здоровья

Содержащие более 95% воды огурцы являются отличным способом избежать обезвоживания, особенно когда температура воздуха начинает повышаться, отметил врач.

К тому же, несмотря на низкую калорийность, огурцы богаты необходимыми питательными веществами.

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"Они являются хорошим источником витамина К, витамина С, калия и магния, которые играют жизненно важную роль в поддержании общего состояния здоровья", - сказал доктор Батра.

Кроме того, огурцы невероятно универсальны и их можно добавлять в самые разные блюда.

"Нарезанные ломтиками в салатах, добавленные в смузи или используемые в качестве хрустящей начинки для бутербродов, огурцы придают блюдам текстуру, вкус и пищевую ценность", - добавил диетолог.

Также огурцы богаты клетчаткой, которая необходима для здоровья пищеварительной системы. Включение огурцов в рацион может способствовать регулярному стулу и предотвращению запоров, объяснил специалист.

Еще этот овощ содержит антиоксиданты, такие как бета-каротин и флавоноиды, которые помогают нейтрализовать вредные свободные радикалы в организме. Потребление продуктов, богатых антиоксидантами, важно для защиты клеток от повреждений и снижения риска хронических заболеваний.

А благодаря высокому содержанию воды и клетчатки огурцы сытны, несмотря на низкое содержание калорий. Это свойство поможет эффективно контролировать вес.

Ранее УНИАН писал, что были названы овощ и фрукт №1 для похудения.

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