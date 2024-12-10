По словам психолога, эта черта может влиять на психическое благополучие.

Чувство справедливости и правосудия - одно из самых добродетельных качеств, однако оно может сдерживать в жизни и быть причиной ненужного страдания. Об этом заявила психолог и терапевт из Австралии Эмма Петерсон, пишет yourtango.com.

По ее словам, наличие этой черты достойно восхищения.

"Если вы тот человек, который действительно ценит справедливость и правосудие в нашем обществе, я действительно аплодирую вам, потому что это такая сильная ценность", - отметила психолог.

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Сильное чувство справедливости делает человека преданным положительным ценностям, добавила специалист:

"Такой человек имеет хорошее чувство того, что считается правильным или неправильным… и является сильным человеком".

Люди с этой чертой также склонны быть "более самоуверенными", что тоже хорошо - это дает возможность говорить правду, сказала Петерсон.

Вместе с тем данное благородное чувство, как отметила психолог, может вызывать некоторые проблемы и оказывать очень реальное влияние на "психическое благополучие" или даже быть причиной "ненужного страдания".

Специалист разъяснила, что наличие указанной черты, вероятно, означает, что у человека есть сильная "потребность в справедливости в собственной жизни", и именно из-за этого можно попасть в беду. Чувство справедливости и правосудия часто означает, что человек "постоянно привлекает страдания" из-за нереалистичных ожиданий.

"Если вы как человек действительно цепляетесь за справедливость и правосудие и цените их любой ценой, то вы откроете свое сердце для множества разочарований, болезней и страданий, потому что… вы будете подвергаться несправедливости и несправедливому обращению. Никто не застрахован от этого", - предупредила Петерсон.

Для того, чтобы избежать такого, нужно сделать свое чувство справедливости более "гибким" и сфокусированным на себе, посоветовала специалист.

Цель, сказала Петерсон, состоит в том, чтобы научиться брать две динамики, которые, казалось бы, противоречат друг другу, и удерживать их одновременно:

"У меня действительно есть чувство внутренней справедливости... и в то же время я открыт для этой идеи, что жизнь просто несправедлива, и мои ценности не всегда будут удовлетворены".

Этот более гибкий подход позволяет вам на самом деле двигаться вперед, как с пониманием к другим, так и с возможностью помочь себе исцелиться, когда другие причиняют вам боль, резюмировали в издании.

Напомним, ранее психолог посоветовала, как пережить "ломку" после расставания.

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