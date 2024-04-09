Потратив около года на подготовку к поездке, в конце января она отправилась из Лондона во Францию, Испанию, а затем в Марокко.

24 января создательница контента Пелуми Нуби, выросшая в Лондоне, отправилась в одиночную поездку из столицы Великобритании в Лагос, Нигерия, на своем любимом фиолетовом Peugeot 107.

Спустя два месяца и ужасную автокатастрофу 29-летнюю девушку встретили как героя, когда она прибыла в крупнейший город западноафриканской страны в воскресенье после путешествия по 17 странам, включая Францию, Марокко, Сенегал и Сьерра-Леоне, пишет CNN.

"Это было невероятное приключение, наполненное прекрасными сюрпризами", - сказала она в своем заявлении незадолго до завершения эпического путешествия.

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Нуби, родившаяся в Лагосе, объясняет, что ее давней целью было "продемонстрировать, что путешествия могут быть легкими, безопасными и выполнимыми", особенно для таких чернокожих женщин-одиночек, как она сама.

Увидев историю Кунле Адеянджу, нигерийца, который ехал из Лондона в Лагос на велосипеде, она начала выяснять, пытались ли какие-нибудь чернокожие женщины совершить поездку на машине, и не смогла найти никаких записей.

Этот конкретный маршрут был очень личным для Нуби, поскольку она стремилась соединить два места, которые считала своим домом.

"Каждый раз, когда я возвращалась домой, я просто как бы пролетала над этими местами", - рассказывает она объясняя, что, хотя она объездила около 80 стран, она "не особо исследовала" другие части Западной Африки и было любопытно увидеть больше.

Хотя Нуби ранее путешествовала по Намибии на внедорожнике и путешествовала из Ганы в Лагос и обратно на общественном транспорте, ее опыт наземных путешествий был относительно ограниченным. В 2023 году она поехала на машине на озеро Комо в Италии в качестве "пробного пробега".

"Это намного важнее с точки зрения путешествий по континентам", - добавляет она.

Хотя внедорожники, как правило, являются наиболее популярными транспортными средствами для поездок по суше, Нуби объясняет, что, поскольку она знала, что поездка в Лагос будет очень дорогостоящей, тратить еще больше денег на новую машину казалось нелогичным.

В конце концов она решила использовать надежную машину, которая была у нее пять лет.

"[Я подумала]: "У меня есть машина, зачем мне покупать еще одну машину, с которой я не знакома?" Так что я просто приняла ее", - добавляет она.

Чтобы гарантировать, что ее автомобиль будет пригоден для путешествия длиной в 10 000 километров, Нуби специально модифицировала его, добавив внутри кровать и кухню.

"На попытки вместить все в Peugeot 107 ушло около месяца", - говорит она.

Потратив около года на подготовку к поездке, в конце января она отправилась из Лондона во Францию, Испанию, а затем в Марокко.

"Это было просто ошеломляющее чувство осознания "вау", я слишком усложнила этот процесс в своей голове. Я действительно думала, что это будет сложнее, чем было на самом деле. И это заставило меня задуматься, о чем еще в своей жизни я слишком много думала", - скказала она.

Из Марокко Нуби проехала через пустыню Сахара, считающуюся самой большой жаркой пустыней в мире, в Мавританию и говорит, что впечатления оказались совсем не такими, как она ожидала.

"Я думала, что она [Сахара] будет похожа на песчаную дюну, но это был целый город", - говорит она. "На самом деле это был один из лучших маршрутов, по которым я проезжала".

Достигнув Мавритании, Нуби продолжила свой путь в Сенегал, а затем в Гамбию; Гвинея-Бисау, Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия и Гана.

Однако путешествие не обошлось без проблем, некоторые из которых были более серьезными, чем другие. После задержки на границе при въезде в Кот-д’Ивуар Нуби ночью врезалась в припаркованный грузовик. К счастью, во время столкновения она не пострадала, но ее автомобиль серьезно пострадал.

Хотя она подумывала завершить путешествие на другой машине, Нуби в конце концов решила дождаться ремонта своего Peugueot по прозвищу "Люми" и продолжать ездить на нем.

Авария задержала прибытие Нуби в Лагос, как и различные задержки на границе, включая 48-часовое ожидание при въезде в Либерию, с которыми она столкнулась по пути.

"Границы были жестче, чем авария", - говорит она. "Слава богу, я не пострадала в результате аварии, но границы были просто душераздирающими с точки зрения отсутствия свободы передвижения внутри африканского континента".

Покинув Кот-д’Ивуар, Нуби направилась в Того, а затем в Бенин, а 7 апреля прибыла в свой конечный пункт назначения - Лагос, Нигерия.

Хотя ей очень понравилось это "смелое" путешествие, Нуби признает, что временами ей было одиноко.

"Да, ты знакомишься с новыми людьми, но скучаешь по маминой готовке и своей кровати", - говорит она.

Нуби, которая вела хронику своего пути через свои аккаунты в Instagram и YouTube, была ошеломлена поддержкой, которую она получала на протяжении всего времени, и говорит, что ее онлайн-сообщество поддерживало ее в самые трудные времена.

"Это было одиночное путешествие, но оно действительно превзошло меня", - говорит она. "А потом, после аварии, мне показалось, что на этом все не может закончиться. Было очень много людей, которые ехали к финишу".

С Нуби связались учителя и сказали, что их ученики внимательно следят за ее путешествием, а родители посылают ей слова поддержки от своих детей.

Привлекая внимание к Западной Африке, Нуби надеется, что сможет помочь "изменить повествование" с точки зрения того, как этот регион воспринимается во всем мире, и была очень рада возможности продемонстрировать такие места, как Базилика Богоматери Мира. Ямусукро в Кот-д’Ивуаре считается самой большой церковью в мире.

Новости о путешествиях

Для многих путешественников источниками вдохновения для будущих поездок стали книги. Согласно результатам опроса Jet2holidays, проведенного среди 2 тысяч британцев, каждый четвертый турист именно таким образом хотя бы раз в жизни выбирал место для отдыха.

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