Аналитики также назвали самый безопасный регион, в котором "ходячих мертвецов" будет меньше всего.

Аналитики решили представить, какой город в США наиболее подвержен риску в случае, если на планете наступит зомби-апокалипсис. Оказалось, эпицентром "ходячих мертвецов" может стать Нью-Йорк - именно в этом городе появится наибольшее количество "восставших из мертвых".

Об этом сообщает американское издание The New York Post.

Так, в честь Хэллоуина эксперты одного из онлайн-казино решили пофантазировать и найти самый опасный и самый безопасный города на случай зомби-апокалипсиса.

По мнению аналитиков, Нью-Йорк станет эпицентром "оживших мертвецов", так как там, если считать все кладбища штата, похоронено почти 13 миллионов человек. Если все эти люди станут зомби, что, конечно же, маловероятно, то американцам просто не удастся сбежать или спрятаться от такого количества "восставших из мертвых". Жители штата в буквальном смысле будут обречены на смерть.

Читайте такжеВ Калифорнии расстреляли эротический бал в честь ХэллоуинаГораздо безопаснее встречать зомби-апокалипсис будет в штатах Пенсильвания, Массачусетс, Нью-Джерси и Коннектикут. Однако и там количество кладбищ не внушает уверенности в том, что "мертвецов" будет мало.

И если Нью-Йорк является худшим местом, где стоит встречать зомби-апокалипсис, то на Аляске людям будет куда безопаснее. Эксперты утверждают, что в северном штате США наименьшее "скопление могил", поэтому количество "оживших мертвецов" там будет минимальным.

Конечно, прогноз от экспертов является шуточным. Мало кто верит, что зомби-апокалипсис, который столь красочно описывается в фильмах, играх и книгах, на самом деле наступит. Однако, "перестраховаться" будет не лишним, считают авторы рейтинга самых опасных и безопасных городов на случай "восстания мертвецов".

Напомним, в честь Хэллоуина в Киеве прошел парад зомби. "Топор в голове, Призрачное лицо и невеста на цепи" - украинцы поразили своей фантазией и реалистичными костюмами.

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Автор: Полина Кузенко