Эксперт по этикету дала совет, как реагировать на грубость со стороны близких.

Если друг среди других людей вам нагрубил, не стоит "глотать" обиду, - ему надо ответить фразой из нескольких слов.

Отвечать на грубость обязательно нужно в дружеском тоне, рассказала эксперт по этикету Сара Джейн Хо, которая училась в Гарварде. "Если друг нагрубил вам в социальной среде, я люблю использовать ответ из... слов: "С тобой все в порядке?", - приводит совет эксперта cnbc.com. По ее словам, эта фраза может дать понять грубияну, что он не может переступать через вас, но в то же время вы остаетесь вежливыми.

Собеседница также посоветовала, как реагировать на грубые вопросы от родных. "Если это ваши братья и сестры или двоюродные братья, с которыми вы выросли, это нормально, если вы можете немного их подколоть", - сказала она.

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Хо добавила, что с дядями и тетями стоит быть более уважительными. Эксперт сказала, что в случае грубых вопросов с их стороны, она просто улыбается, а потом отводит взгляд или отстраняется от них.

Полезные советы насчет общения - сегодня это стоит прочитать

Эксперты ранее объяснили, как понять, что человек лжет. Отмечается, что нужно, в частности, обращать внимание на то, как собеседник рассказывает какие-то истории из жизни.

Например, свидетельством лжи может быть то, что одну и ту же историю вам рассказали совершенно по-разному. Кроме того, лживость человека может выдать то, что в рассказе прозвучало очень много конкретных деталей.

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