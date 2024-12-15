Специалисты по поведению котов рассказали о том, о чем может сказать хвост в той или иной ситуации.

Вы, наверное, замечали, что хвост вашей кошки может двигаться абсолютно по-разному— или "стоять" в вертикальном положении, или быстро метаться из стороны в сторону, или прижиматься к земле. Известно, что хвост котами используется, в частности, для поддержания равновесия и управления движениями, однако может ли хвост рассказать о душевном состоянии пушистика?

Специалисты по кошачьему поведению сходятся во мнении, что кошки используют хвост как часть более широкой системы языка тела для передачи широкого спектра эмоций, пишет Live Science.

Согласно исследованиям, опубликованным в Irish Veterinary Journal, кошки используют глаза, уши, тело и хвост для выражения страха, гнева, радости, удовлетворения и любопытства.

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Эксперты сообщают, что хвост кошек невероятно гибкий из-за уникальной анатомии. Он состоит из 18-23 небольших костей (так называемых "позвонков"), которые соединяются между собой как цепь, позволяя хвосту двигаться в разных направлениях.

Известно, что когда кошка испытывает эмоции, ее мозг посылает сигналы мышцам хвоста через срамной нерв (тот, который соединяет мышцы хвоста с центральной нервной системой). "Эта связь происходит практически мгновенно, что позволяет кошкам двигать хвостом с молниеносной скоростью и точностью", - отмечает преподаватель анатомии животных в Колледже ветеринарной медицины Реда Мохамед.

Специалист по поведению животных из Университета Пердью Микель Дельгадо отмечает, что поднятый вверх хвост, например, свидетельствует о дружелюбном, социальном отношении. А вот "раздутый" хвост является реакцией на угрозу.

Опущенный хвост обычно ассоциируется со страхом, поскольку коты таким образом пытаются "уменьшить себя в размере" или защитить себя. Кроме того, испуганные коты могут также держать хвост поджатым или обернутым вокруг тела, говорится в справочнике по кошачьим эмоциям, опубликованном в 2021 году.

А если кошка бьет хвостом по земле или быстро двигает им из стороны в сторону или вверх-вниз, это может быть признаком того, что она испытывает гнев.

Ранее УНИАН сообщал, как можно согреть своего котика во время холодов. По словам ветеринаров, несмотря на шерсть, нашим пушистикам все равно может быть холодно.

"По общему правилу, все, что ниже 7 градусов Цельсия — слишком холодно. Если температура опускается ниже нуля, то при длительном нахождении на улице кошка подвергается высокому риску переохлаждения", - объясняет эксперт.

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