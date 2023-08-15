Комплимент собаке даже высказало сообщество фанатов мира Гарри Поттера.

Сеть разрывает от новой звезды мира "Гарри Поттера" - собаки, которая ушами напоминает всем известного персонажа Джоан Роулинг эльфа Добби. Ранее автор бестселлера жанра фэнтези шокировала фанатов признанием.

Речь идет о трехмесячном Доге Нэше, который очаровал пользователей TikTok. Ролик с его ушами и озвучкой от имени Добби выложили 9 августа, отмечает Newsweek.

Не прошло и недели, как новый "Добби" Нэш набрал около 17,9 миллиона просмотров и 3,3 миллиона лайков. Одобрительный отзыв щенок получил даже от официальной страницы "Гарри Поттера": "Добби выглядит таким же очаровательным, как и раньше", - говорилось в комментарии.

Журналисты выяснили, что пес проживает в Вашингтоне, округ Колумбия, в семье Эллы Льюис. Она рассказала, что ей предлагали исправить уши Нэша, чтобы они выглядели не так забавно. Однако семья решила, что такая удивительная особенность вполне соответствует его внутреннему миру.

"Я думаю, что удивительные уши соответствуют его глупой натуре", - пошутила хозяйка Нэша.

Также некоторые пользователи под видео предложили изменить его имя на Добби, но Элла отметила, что не планирует этого делать, как и в случае с ушами.

Отметим, что речь идет о когда-то довольно популярной операции среди владельцев собак в США - купировании ушей: когда ветеринар удаляет собаке в возрасте от шести до восьми недель часть уха, чтобы они не выглядели очень большими или торчащими. По словам службы спасения немецких догов Северного Техаса, "мода" на купирование ушей была довольно популярной около 400 лет назад.

Купирование ушей и купирование хвоста считается незаконной процедурой в некоторых странах мира, например, в Великобритании, но на территории США это до сих пор практикуют.

Главная звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф стал отцом

Напомним, в марте стало известно, что актер Дэниел Рэдклифф, известный в мире кино ролью "выжившего мальчика" - Гарри Поттера, готовится стать отцом.

Его партнершу Эрин Дарк заметила с круглым животом. В ответ на вопросы СМИ пресс-секретарь актера подтвердил, что Рэдклиффа ждет отцовство. Уже 25 апреля издание MailOnline сообщило, что у пары родился сын.

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