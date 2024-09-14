Некоторые из этих пород склонны к внезапной и необоснованной агрессии.

Амир Анвари, ветеринар, у которого более 630 000 подписчиков на TikTok, рассказал о собаках, которых он искренне боится лечить, когда они приходят к нему на прием. Как пишет Mirror, в ролике Анвари назвал 5 "пугающих" пород собак – и некоторые из них вас действительно удивят.

Чау-чау

Китайская порода чау-чау занимает пятое место в списке. Эта порода появилась еще во времена династии Хань 2000 лет назад, когда их использовали в качестве сторожевых собак. По имеющимся данным, это одна из самых легких в дрессировке пород, однако если они проявляют агрессию, то из-за своего размера и силы представляют немалую опасность.

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Кокер-спаниель

Удивительно, но кокер-спаниель занимает четвертое место в списке устрашающих собак.

Известная своим веселым нравом, эта порода является популярным выбором для семейного питомца. Однако исследования показали, что агрессия - довольно распространенное явление для этой породы, при этом возникает она без видимых причин.

Ротвейлер

Крупные служебные собаки, такие как ротвейлеры, часто получают дурную славу из-за своих внушительных размеров и использования в таких ролях, как охрана или в полиции и вооруженных силах. Ротвейлеры нуждаются в опытных дрессировщиках, которые хорошо знают, сколько упражнений им нужно и как поддерживать их острый ум.

Чихуахуа

Хотя крошечные чихуахуа могут показаться не слишком грозными, так говорят лишь те, кто не сталкивался с ними напрямую. Эти маленькие собачки известны таким проблемным поведением, как попрошайничество, проблемы с приучением к туалету, беспокойство при разлуке, неустанное тявканье, неуправляемое грызение и кусание.

Бельгийский малинуа

На первом месте в рейтинге доктора Анвари стоит бельгийский малинуа, он же бельгийская овчарка. Известные как пастушьи или сторожевые собаки, они поражают универсальностью и скоростью, острым интеллектом и непревзойденной защитой.

В комментариях многие подписчики соглашались с мнением Анвари, в частности, один из ветеринаров заявил, что "никогда не встречал чау-чау, которые не пытались бы нас съесть. На данный момент мы автоматически применяем к ним меры предосторожности". А еще один рассказал, что единственный человек, которого его ротвейлер пытался укусить, был ветврачом.

Ранее УНИАН писал о 5 самых популярных породах собак в 2024 году. И кокер-спаниэль, одна из нелюбимых собак ветеринаорв, входит в этот список.

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