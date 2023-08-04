Ее легкость лишь вводит в заблуждение: эта головоломка под силу только очень внимательным людям / фото express.co.uk

Если вы придирчивый человек с орлиным зрением, это непростая головоломка с клетчатым флагом – для вас. Заметить скрытый элемент на картинке за 8 и менее секунд могут только люди с острейшим зрением, пишет Express.co.uk. 

Ниже вы увидите восемь футболистов и восемь гигантских футбольных мячей. На первый взгляд – в картинке нет ничего примечательного, но на самом деле она содержит хорошо спрятанный элемент.

Ваша задача - найти спрятанный клетчатый флаг где-нибудь на этом черно-белом изображении. Этот тест – отличный способ держать свой мозг в тонусе подобно тому, как футболисты оттачивают свои навыки на поле.

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Ее легкость лишь вводит в заблуждение: эта головоломка под силу только очень внимательным людям / фото express.co.uk

Нужна подсказка? Сосредоточьтесь не столько на футбольных мячах, сколько на футболистах. Ваше внимание должно быть на верхней линии игроков.

Ее легкость лишь вводит в заблуждение: эта головоломка под силу только очень внимательным людям / фото express.co.uk

Интересные головоломки - оцените свои способности 

Для фанатов кукол Барби в честь выхода одноименного фильма появилась новая стильная головоломка, которая позволит проверить свое зрение и внимательность. 

Еще одна новая популярная головоломка с изображением двух лошадей позволит быстро проверить свой IQ. 

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