Люди с самым острым зрением могут найти разгадку за 8 секунд, проверьте, удастся ли вам.

Если вы придирчивый человек с орлиным зрением, это непростая головоломка с клетчатым флагом – для вас. Заметить скрытый элемент на картинке за 8 и менее секунд могут только люди с острейшим зрением, пишет Express.co.uk.

Ниже вы увидите восемь футболистов и восемь гигантских футбольных мячей. На первый взгляд – в картинке нет ничего примечательного, но на самом деле она содержит хорошо спрятанный элемент.

Ваша задача - найти спрятанный клетчатый флаг где-нибудь на этом черно-белом изображении. Этот тест – отличный способ держать свой мозг в тонусе подобно тому, как футболисты оттачивают свои навыки на поле.

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Нужна подсказка? Сосредоточьтесь не столько на футбольных мячах, сколько на футболистах. Ваше внимание должно быть на верхней линии игроков.

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Для фанатов кукол Барби в честь выхода одноименного фильма появилась новая стильная головоломка, которая позволит проверить свое зрение и внимательность.

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