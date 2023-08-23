Австралийские ученые нашли место, которое может вызвать настоящую "золотую лихорадку".

Австралийские ученые нашли место на Земле, где спрятано более 99% всего золота мира. Они уверены, что этого "богатства" хватит, чтобы покрыть каждую частичку земли на глубине 50 сантиметров. Ранее мы писали, каким людям не рекомендуется носить украшения из золота.

Соответствующее исследование ученые провели под руководством профессора Бернарда Вуда из Университета Маккуори, пишет IFLSCIENCE.

Согласно их просчетам, почти все золото мира находится в ядре Земли. Ядро состоит в основном из железа и никеля, однако также в нем существуют редкие примеси, которые крайне сложно идентифицировать по отдельности.

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До определенного времени соответствующее количество этих примесей, в том числе драгоценных металлов, оставалось загадкой. Однако в 2006 году группа ученых нашла способ их оценить. Было обнаружено, что некоторые астероиды, вероятно, имеют довольно похожий состав с Землей, поскольку они образовались из одной части протопланетного диска.

Поэтому, измеряя состав углеродистых хондритовых метеоритов, происходящих из этих астероидов, можно рассчитать, сколько каждого элемента находится на Земле. Для этого нужно вычесть количество уже известной концентрации элементов, содержащихся в коре и мантии Земли, из показателя астероида. Разница в исчислении покажет, сколько каждого элемента находится в ядре Земли, просчитали ученые.

Спорность предположения заключается в том, что сложно определить, насколько по-разному Земля и более мелкие объекты материи (астероиды) эволюционировали к текущему времени.

Однако, учитывая эти результаты, команда Вуда создала модель, которая позволяет частично это проверить.

Было обнаружено, что элементы, которые не растворяются в жидком железе, не будут содержаться в ядре Земли. Следовательно, их содержится намного больше именно в земной коре. Аналогичным методом ученые оценили количество каждого элемента, который растворяется в железе и, естественно, акцентировали на золоте.

"Мы можем сказать, что более 99% золота Земли находится в ядре", - прокомментировал Вуд соответствующее открытие ABC.

Исходя из такой логики, можно предположить, что уцелевшие астероиды, особенно те, которые, как полагают, представляют собой ядра планетезималей - также содержат немало золота внутри.

Добраться до них сложно, но все же легче, чем пробурить ядро Земли, поэтому НАСА планирует в 2023 году запустить зонд "Психея" на один из самых известных астероидов галактики.

Ученые нашли подземные горы, претендующие на рекорд Эвереста

Ранее ученые из университета Алабамы открыли подземные вершины, которые в 4,5 раза выше всем известных склонов Эвереста. Эти хребты называются зонами сверхнизких скоростей и находятся возле ядра Земли: на границе между ним и мантией.

Вершины расположены на глубине около 3000 км - согласно одному из предположений, этот "феномен" пришел к нам в виде эха от древних океанических корок. Открыть вершины удалось благодаря исследовательским станциям, расположенным в Антарктиде.

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