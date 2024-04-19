В течение последних четырех недель в Германии стояла весенняя погода, но в конце апреля юг страны завалило снегом.

В течение последних четырех недель в Германии стояла весенняя погода, но в конце апреля юг страны завалило снегом. Некоторые горнолыжные курорты на этом фоне неожиданно заявили о возобновлении работы. Об этом сообщает BILD.

Отмечается, что подъемники снова заработали для любителей горных лыж и сноуборда в городе Кандель в районе Эммендинген (земля Баден-Вюртемберг).

"Если снег сохранится, на что можно рассчитывать, исходя из прогноза погоды, то подъемник будет работать даже в выходные с девяти утра до пяти часов вечера", - пишет СМИ.

Также уточняется, что на самой высокой горе Германии - Цугшпитце - лежит снежный покров высотой до трех метров. При этом 16 из 20 километров трасс сейчас открыты для туристов, работают все десять подъемников. А на горе Небельхорн неподалеку Оберстдорфа выпало 234 сантиметра снега, там также сложились благоприятные условия для катания.

"Интересно будет увидеть, сколько снега выпадет до воскресенья. Из-за северного расположения на воскресенье в Альпах может выпасть от 30 до 40 см нового снега", - говорит метеоролог Карстен Брандт.

Последние новости погоды

Погода не будет радовать украинцев еще как минимум несколько дней - температура уходит в минус. Так, сегодня ночью, предупреждают синоптики, на почве вероятны заморозки.

В частности, в западных областях столбики термометров опустятся до минус 3-х градусов. А в субботу большинство регионов тоже будут находиться в плену прохлады. Днем - местами пройдут дожди.

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