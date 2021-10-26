Албанцу надоели постоянные конфликты с супругой.

Находящийся под домашним арестом гражданин Албании попросил полицию посадить его в тюрьму.

Об этом пишет The Local.

Объяснил он свой странный поступок постоянными конфликтами с женой – мол, она сделала его домашний арест невыносимым.

"Он сказал: "Моя жизнь дома превратилась в сущий ад. Лучше я отбуду наказание за решеткой", – рассказал капитан карабинеров офицер Франческо Джакомо Ферранте.

Читайте такжеВ Австралии мыши "выжили" из тюрьмы более 400 заключенных (видео)По информации правоохранителей, до этого мужчина отбыл несколько месяцев условного заключения за преступления, связанные с наркотиками, и сейчас ему предстоит лишение свободы еще на несколько лет.

Ранее сообщалось, как сбежавший из тюрьмы Нового Южного Уэльса почти 30 лет назад австралиец сдался полиции и решил вернуться в тюрьму, потому что пандемия COVID-19 сделала его бездомным.

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Автор: Катерина Шварц