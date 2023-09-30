Его разозлил цвет, в который соседи покрасили свою сторону забора.

Мужчина поссорился с соседями, когда увидел, что те перекрасили его забор под цвет своего дома.

Как пишет Mirror, мужчина на Reddit рассказал, что в дом по соседству с ним переехала молодая пара и начала делать там ремонт. За те месяцы, что они жили рядом, он ни разу не имел с ними проблем, и отметил что они приятные и ненавязчивые. Однако это было до тех пор, пока они не начали красить его забор без его разрешения.

"Около недели назад они начали красить забор между нашими домами. Забор находится на моей территории, поэтому они не имели права его красить или делать с ним что-нибудь. Но сначала я подумал, что, возможно, это не такая уж большая проблема, ведь они красили только сторону, которая выходила на их участок", - рассказал мужчина.

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Однако впоследствии он увидел, что соседи покрасили забор под цвет своего дома – ярко-розовый, и это его разозлило.

"Поскольку остальные дома в этом районе имеют обычные цвета - серый, белый, коричневый. Это выглядит ужасно", - отметил он.

После этого мужчина обратился к соседям и сообщил, что забор, который они только что покрасили, на самом деле является его собственностью, и он хочет, чтобы они привели его "в порядок".

"Тогда они спросили меня, почему я ничего не сказал до того, как они закончили, и я сказал им, что это не моя работа - проводить исследования за них", - рассказал он.

Мужчина не согласился ни на какие уступки и просьбы соседей и дал им выходные, чтобы перекрасить забор.

В то же время в комментариях под постом люди удивляются, почему мужчина не высказал свои претензии до того, как забор был окрашен и отмечают, что не хотели бы быть его соседями.

Соседи могут быть и гораздо более раздражающими

В частности, одна женщина жалуется на то, что ее соседка "жуткая" и любознательная. Каждый раз, когда кто-то открывает дверь, пока соседка на улице, то она пытается заглянуть внутрь.

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