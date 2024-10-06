Существует несколько вещей, которые мужчина может сделать, чтобы удержать свою женщину рядом, при этом уважая ее чувства. .

Когда женщины говорят: "Мне нужно пространство", это чаще всего ставит мужчин в тупик, и они понятия не имеют, что делать дальше. Действительно ли она хочет физического пространства или это метафора для расставания? Существует несколько вещей, которые мужчина может сделать, чтобы удержать свою женщину рядом, при этом уважая ее чувства. Об этом в своем материале для издания Your Tango пишет Митци Бокманн — сертифицированный коуч из жизни и защитница психического здоровья из Нью-Йорка, работающая исключительно с женщинами, чтобы помочь им быть кем они хотят быть.

1. Спросите ее, почему ей нужно пространство

Как и в любом другом случае, понимание того, "зачем" кому-то что-то нужно, — это лучший способ понять, какими могут быть ваши следующие шаги.

"Если она говорит: "мне просто это нужно", объясните ей, что вы хотите убедиться, что вы даете ей то, что ей необходимое, и понимание поможет вам сделать это", - пишет психолог.

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2. Спросите конкретно, что она имеет в виду

Означает ли это, что она хочет, чтобы вы исчезли и оставили ее в покое? Или она хочет, чтобы вы были рядом, но дали ей время все обдумать, прежде чем она поговорит об этом с вами?

3. Не пытайтесь отговорить ее от этого

Часто мужчины хотят все исправить прямо сейчас, поскольку не желают жить в подвешенном состоянии. Однако, отмечает Бокманн, если вы попытаетесь отговорить ее, вы только ухудшите ситуацию. Она подумает, что вы не уважаете ее просьбы, и это только усугубит ваши проблемы.

4. Делайте то, о чем она просит

Если мужчина продолжит давить и не давать женщине пространство, они не смогут продвинуться дальше в своих отношениях, отмечает Бокманн. Они застрянут в том самом лимбе, из которого хотят выбраться, утверждает исследование развития чувства ограничения в романтических отношениях.

5. Напомните ей, что вы будете рядом, чтобы поговорить

Как только вы поймете, что нужно вашей женщине, вы должны заверить ее, что всегда будете рядом с ней. Модель системы регулирования рисков в отношениях свидетельствует, что людям нравится уверенность в том, что если они возьмут немного пространства, другой человек не исчезнет. Женщина может быть уверена, что мужчина уважает ее желания, и эта пауза не разрушит их отношения.

6. Не уходите слишком далеко

Не отправляйтесь в длительную поездку и не будьте недоступны, когда она нуждается в вас. Не будьте настолько заняты, что не сможете быть рядом, если она позвонит. Исследование разрешения конфликтов предполагает, что очень важно убедиться, что вы будете рядом, когда она будет готова говорить.

7. Не встречайтесь с другими

Психолог отмечает, что желание утешиться свиданием с другими, если ваш человек хочет личного пространства, сильна. Мужчина может желать избавиться от одиночества и убедиться, что не останется один, если его женщина решит расстаться окончательно.

"Но если вы хотите иметь надежду на эти отношения, очень важно, чтобы вы были терпеливы, пока ваш партнер получает необходимое ему пространство", - отмечает Бокманн.

Ранее психолог назвал 3 признака того, что пара страдает от "синдрома соседа по комнате". И три совета, которые позволят исправить подобную ситуацию.

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