Интернет-пользователи "отправили" на Марс Мэтта Деймона, сенатора США Берни Сандерса, Чужого и даже своих домашних животных.

19 февраля NASA посадило марсоход Perseverance на поверхность Марса. Он сделал первые фото на Красной планете.

Читайте такжеИлон Маск своим твитом поднял стоимость чужой криптовалюты в 31 разПользователи сети создали смешные мемы на эту тему.

Также агентство запустило фотокабину, в которой можно подставить свое фото на фоне Марса.

Интернет-пользователи "отправили" на Марс Мэтта Деймона, сенатора США Берни Сандерса, Чужого и даже своих домашних животных.

Марсоход NASA Perseverance: что известно

После успешного приземления марсоход приступит к выполнению научной программы по исследованию ландшафта Марса, оценке его природных ресурсов и рисков для следующих миссий. Эта программа продлится 2 года, хотя ученые надеются продлить ее срок.

Аппарат Perseverance оснащен научными инструментами, камерами для съемки и микрофонами для записи звука, вертолетным дроном и автономной навигационной системой, что позволяет передвигаться по сложному рельефу местности.

В NASA заявляют, что миссия Perseverance является решающим и поворотным моментом в исследовании Красной планеты. Марсоход доставит на Землю наиболее значимые образцы Марса для организации будущих миссий.

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Автор: УНИАН