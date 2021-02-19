19 февраля NASA посадило марсоход Perseverance на поверхность Марса. Он сделал первые фото на Красной планете.
Читайте такжеИлон Маск своим твитом поднял стоимость чужой криптовалюты в 31 разПользователи сети создали смешные мемы на эту тему.
Также агентство запустило фотокабину, в которой можно подставить свое фото на фоне Марса.
Интернет-пользователи "отправили" на Марс Мэтта Деймона, сенатора США Берни Сандерса, Чужого и даже своих домашних животных.
#CountdownToMars#Perseverance#Mars2020— Mo Mactavish 🧛♂️ (@blackenTheSky66) February 18, 2021
What's actually happening rn pic.twitter.com/AHUf2Wlaed
Snap a Selfie on Mars with NASA's Virtual Photo Booth to Celebrate Perseverance Landing https://t.co/DOfz6Q6O7Xpic.twitter.com/1bGsL6PmRs— Gizmodo (@Gizmodo) February 19, 2021
Just a reminder that you can use NASA's Mars Photo Booth to put your pet on Mars. https://t.co/UUxBaF7u3Tpic.twitter.com/gqZUE7urT4— Scott Kardel (@palomarskies) February 17, 2021
Is is bad that I didn't notice they'd skipped town?#NASAPerseverance#Mars2020pic.twitter.com/SOA8TTsLee— Jen 📷🦉🐝🐍 (@7StellarJays) February 19, 2021
Марсоход NASA Perseverance: что известно
- После успешного приземления марсоход приступит к выполнению научной программы по исследованию ландшафта Марса, оценке его природных ресурсов и рисков для следующих миссий. Эта программа продлится 2 года, хотя ученые надеются продлить ее срок.
- Аппарат Perseverance оснащен научными инструментами, камерами для съемки и микрофонами для записи звука, вертолетным дроном и автономной навигационной системой, что позволяет передвигаться по сложному рельефу местности.
- В NASA заявляют, что миссия Perseverance является решающим и поворотным моментом в исследовании Красной планеты. Марсоход доставит на Землю наиболее значимые образцы Марса для организации будущих миссий.
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