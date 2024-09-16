По мере того, как домашние животные и их хозяева знакомятся, синхронизация может становиться сильнее.

Мозговая деятельность собак и людей может синхронизироваться, когда они смотрят друг другу в глаза. Об этом пишет Independent со ссылкой на исследование, результаты которого обнародовал Advanced Science.

Отмечается, что во время социальных взаимодействий между людьми активность их нейронов синхронизируется, особенно в лобной доле мозга, что указывает на то, что они уделяют внимание друг другу. Исследователи говорят, что взаимный взгляд между людьми и их собаками может вызвать подобную синхронизацию.

По словам ученых, по мере того, как домашние животные и их хозяева знакомятся, синхронизация может становиться сильнее.

Видео дня

Так, в течение пяти дней исследователи соединили 10 биглей с неизвестными людьми и проанализировали сигналы электроэнцефалограмм мозга от обоих. Контрольную группу людей и собак заставили оставаться в одной комнате, но не взаимодействовать.

"Мощность синхронизации растет с ростом знакомства диады человек-собака в течение пяти дней", - показывает исследование.

Анализ показывает, что мозговая деятельность человека является лидирующей, а сигналы собаки следуют за ней.

Издание отмечает, что предыдущие исследования выявили участки человеческого мозга, которые задействуются во время ласки, когда люди уделяют пристальное внимание своим собакам с эмоциональной вовлеченностью. Это первый раз, когда было обнаружено, что та же деятельность отражается в мозге собаки.

Последние новости о животных

Названы 3 причины, зачем собакам нужны усы. Так, благодаря усам псы могут воспринимать то, что их окружает, тоньше. Также они помогают псам выражать эмоции, особенно во время контакта с другими животными.

Кроме того, благодаря усам собаки лучше охотятся. Благодаря им пес может без труда двигаться в заросших полях или избегать деревьев в густом лесу.

Вас также могут заинтересовать новости: