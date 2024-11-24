При этом вы должны выполнить те условия, которые они поставили.

Иногда люди могут задуматься о переезде не только в другой город, но и в другую страну. Но иногда за этой можно даже заработать деньги. К примеру, если вы сможете заявить о потомственной связи с Ирландией, то получите немалую сумму, выполнив ряд условий.

"Это беспроигрышный вариант: вы получаете возможность начать жизнь с чистого листа и протянуть руку помощи, а местная экономика получает столь необходимый толчок", - отмечает Уэйн Миллс из компании Seven Seas World Wide, специализирующейся на решениях для международных переездов.

И хотя трудно представить, чтобы в оживленной Ирландии XXI века не хватало людей, эта красивая и очень популярная страна - не единственное желанное направление с нелюбимым уголком, раздающим деньги желающим переехать, пишет New York Post.

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Ирландия

По словам эксперта, эта страна предлагает до 87 000 долларов в виде денежных грантов тем, кто готов отремонтировать и переехать в свободный дом на ряде живописных прибрежных островов, так как там проживает минимальное количество человек.

Однако вам придется прожить в доме не менее десяти лет.

"Эта программа предназначена для всех, но особенно она ориентирована на тех, кто работает удаленно", - объясняет Уэйн. Взамен, помимо денег, ирландское правительство, по его словам, обещает улучшить транспортное сообщение, интернет и медицинское обслуживание в рамках общего плана по инвестированию в будущее островов.

Швейцария

Если вам еще не исполнилось 45 лет и вы не против жизни в маленьком городке, то деревня Альбинен в Швейцарских Альпах хочет "заполучить" вас взамен на 23 тысячи долларов и 11 500 долларов за каждого ребенка, который переедет с вами. Однако, как говорится в материале, вам придется прожить не менее десяти лет и пройти сложный процесс получения гражданства.

"Швейцарию постоянно упоминают как одну из самых безопасных и счастливых стран в мире", - подчеркивает Уэйн.

Испания

"Понга - это название города и муниципалитета в одном из самых северных регионов Испании, Астурии. Город находится немного в стороне от туристических маршрутов, но его горный ландшафт просто поражает воображение. Это идеальное место для жизни в единении с природой, а еще в этом регионе производят потрясающие вина", - отмечает Уэйн.

Сообщается, что за переезд туда власти платят 3200 долларов и еще столько же за каждого ребенка.

Греция

В то время как такие места, как Миконос, испытывают серьезные трудности под тяжестью чрезмерного туризма, живописный остров Антикитера, как говорят, платит людям за приезд - более 500 долларов в месяц в течение трех лет после того, как они переедут.

"На данный момент на Антикитере постоянно проживает всего 45 человек, так что это спокойная и сплоченная община", - поделился Уэйн.

Италия

Это еще одна страна, где некоторые направления - такие как Венеция и Рим - страдают от того, что их слишком любят, в то время как другие регионы остаются почти незамеченными.

Калабрия как раз относится к последнему лагерю - здесь предлагают 30 000 долларов любому, кто готов жить в некоторых маленьких деревнях этого не самого знаменитого региона, при условии, что он сможет открыть свой бизнес или найти работу по специальности.

Однако есть правила - вы должны быть моложе 40 лет и должны переехать через 90 дней после того, как вас примут в программу.

Такая же ситуация касается Апулии. Власти городов Пресичче и Акварика выплатят новым жителям до 30 000 долларов на покупку дома в любом из них, если они зарегистрируют свою новую квартиру в качестве основного места жительства.

"У вас есть ребенок? Вы получите бонус в размере 1080 долларов", - поделился Уэйн.

В Сардинии некоторые города страдают от убыли населения. По словам эксперта, если переехать в один из них (там где проживает менее 3 тысяч человек), необходимо купить или отремонтировать дом и тогда вы получите 16 200 долларов в качестве благодарности.

Однако Уэйн заявляет, что необходимо сразу же начать процесс получения статуса постоянного жителя Сардинии - это часть сделки.

Япония

"Многие молодые японцы не хотят заниматься поисками покупателя, когда наследуют старые семейные дома, поэтому сотни традиционных японских загородных домов с удивительным расположением, пространством и архитектурой сейчас просто пропадают. Это прекрасная возможность приобрести один из этих удивительных объектов и начать новое потрясающее приключение", - заявляет Уэйн.

В Японии полно городов, которые страдают от резкой потери населения. По его словам, программа регионального возрождения страны позволяет выдавать гранты до 31 000 долларов тем, кто готов переехать в один из них.

Канада

Канадское правительство заинтересовано в вас, поэтому предлагает компенсацию за обучение в размере 14 400 долларов тем, кто обязуется учиться в Канаде в течение четырех лет, прежде чем переехать на постоянное место жительства в одну из наименее гламурных провинций страны, которая, по словам Уэйна, нуждается в квалифицированных специалистах — Саскачеван.

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