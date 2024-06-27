Нет ничего более разочаровывающего перед вечеринкой или застольем, чем купить вино и обнаружить, что оно по вкусу напоминает настоящий уксус.
В соцсетях показали старый лайфхак из 1920-х годов, который может исправить ситуацию, хотя некоторые его изрядно критикуют, пишет Daily Mirror.
"Передаваемая информация не нова, а скорее открывается совершенно новым поколением людей. И хотя многие были поражены этим трюком, некоторые сочли это "преступлением" против алкоголя", - говорится в публикации.Видео дня
Благодаря этому трюку вино превращается в напиток под названием Калимочо, который существует с 1920-х годов и возник в районе Старого порта Альгорты, прибрежного города в Испании. Это легко пьющийся напиток, который состоит из красного вина и колы.
Организаторы одного из фестивалей обнаружили, что вино кислое и добавили в него колу, чтобы выровнять вкус, так и появился этот напиток и трюк.
Напомним, ранее УНИАН писал, какая идеальная температура для красного вина. Понимание идеальной температуры для различных типов красного вина похоже на секретный ключ, позволяющий раскрыть весь их потенциал.