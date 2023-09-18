Иногда странное поведение кошки говорит нам не об особенности ее характера, а о вашей подсознательной проблеме.

Привычки кошек способны раскрыть особенности характера их владельцев. В этом уверена американский специалист по поведению животных Сильви Стерлинг, которая основала подходящую школу для животных Feline Soul Academy в Лос-Анджелесе.

По ее словам, иногда странное поведение кошки указывает не на особенность ее характера, а именно на вашу проблему, свойство характера, ментальное состояние и тому подобное. Некоторые такие соответствия она привела Newsweek.

Например, если кот имеет привычку прятаться в квартире, когда незнакомые люди приходят в гости, значит, его владелец не чувствует себя комфортно в окружении других людей, указывает специалист.

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"Агрессивный кот может отражать человека, который злится на весь мир и часто "идет по головам" в жизни. В то время как робкий кот - это о человеке, который скорее позволит другим сесть себе "на голову", - говорит Стерлинг.

В то же время кошка, которая чрезмерно вылизывает себя, маркер о том, что ее владелец очень придирчив к своему внешнему виду и постоянно из-за этого беспокоится.

Стерлинг подчеркивает, что подобные наблюдения за поведением кота могут помочь его владельцу справиться с жизненными проблемами, исправить то, что беспокоит на подсознательном уровне - вещи, которые не замечаешь сам в себе.

"Как только человек изменит свое поведение, изменится и его кот. Итак, ключ к счастливому коту - в первую очередь, испытывать самому счастье", - считает основательница школы.

В пользу ее слов также говорит исследование, опубликованное в онлайн-журнале PLOS One. В рамках эксперимента ученые изучили, как поведение и образ жизни человека влияют на привычки и характер кошки. В опыте приняли участие 3000 владельцев котов. Было обнаружено, что между человеком и "его" кошкой есть 5 общих характеристик.

Какие особенности поведения и характера перенимает кот от владельца:

Экстравертность;

доброжелательность;

открытость/застенчивость;

усердность;

эмоциональную нестабильность.

Результаты показали: коты людей, склонных к социальной открытости, показывали соответствующее поведение - легче шли на контакт, показывали доброжелательность. В то же время животные, получившие низкие баллы по этим показателям, ассоциировались с соответствующими владельцами.

Интересно, что владельцы кошек с избыточным весом набрали больше баллов по показателю "эмоциональная нестабильность", в то время как чрезмерно худые люди получили больше баллов по шкале "экстравертности" (однако обе категории получили мало баллов за "доброжелательность").

Зачем коты стучат хвостом - выяснилась важная деталь поведения

Ранее стало известно, что слишком активные движения хвостом могут сигнализировать о болезни вашей кошки. В частности, о наличии паразитов в организме. Странные движения хвоста, будто животное пытается что-то стряхнуть, можно заметить, когда гладишь любимца, или когда он пытается сходить в туалет. Подробности об этом сигнале - читай здесь.

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