Косатки-бабушки нянчат своих внуков

В частности, они водят младших отпрысков в богатые на еду места в трудные времена, делясь таким образом приобретенным с годами опытом.

Заботливые косатки-бабушки помогают своим внукам выжить. В частности, они больше заботятся о потомстве своего рода во времена недостатка пищи. Об этом говорится в результатах нового исследования, которое проливает свет на эволюционную роль менопаузы.

Как пишет The Guardian, самки косаток теряют способность размножаться в 30-40 лет. Однако, после этого они еще могут жить десятилетиями. Такой феномен присущ только людям и четырем другим видам млекопитающих, каждый из которых относится к китовым.

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Считалось, что эта особенность появилась эволюционно, потому что она позволила самкам после репродуктивного периода помогать своему расширенному роду. У людей этот феномен называют «эффектом бабушки». Однако, у китовых существование такого явления не проверяли вплоть до этой поры.

«Это первый нечеловеческий пример эффекта бабушки у видов, для которых характерна менопауза», - сказал автор исследования Даниэл Франкс из Университета Йорка.

«Нечто подобное наблюдалось у слонов. Но они не теряют способность размножаться до конца жизни. Мы пока знаем только о пяти видах, у которых наступает менопауза. Среди других гринды короткоплавниковые, нарвалы и белуги», - сказал он.

В своем исследовании Франкс и его коллеги проанализировали данные за более чем 40 лет наблюдений за двумя группами косаток, которые живут возле штата Вашингтон в США и канадской Британской Колумбии. Особей отличали за уникальными формами плавников, за шрамами и порезами.

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А их пол определяли с помощью пигментации в районе половых органов и размеров плавников у взрослых особей. Отношения между косатками были определены с помощью наблюдений за социальной организацией. Матери, к примеру, постоянно держатся поближе к своим младшим отпрыскам. Команда исследователей сосредоточила свое внимание на 378 особях, у которых были бабушки по маминой линии.

Они обнаружили, что среди касаток, чьи бабушки умерли за последние два года, наблюдалась в 4,5 раз выше смертность, чем у тех, чей предок был еще жив. Этот эффект особенно усилился в годы сокращения популяции рыбы.

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«Мы обнаружили, что косатки бабушки водят группы по богатых на пищу местах, что очень важно в трудные времена. Они также напрамую делятся едой с младшими родственниками. Мы также подозреваем, что они нянчат молодое поколение», - сказал Франкс.

Вместе с тем, для ученых остается загадкой, почему самки косаток теряют фертильность по середине своей жизни. Ведь, к примеру, у слонов бабушки тоже помогают нянчить внуков, но при этом продолжают и сами спариваться.