Не обязательно рожать сразу после 20 лет.

Существует множество исследований, которые свидетельствуют о том, что более позднее рождение детей имеет свои преимущества, среди которых профилактика потери памяти и более долгая продолжительность жизни. Теперь есть еще одна причина, которая еще раз подтверждает, почему отсрочка беременности — это правильный путь.

Как пишет YourTango, исследователи из Лондонской школы экономики изучили данные исследования Millennium Cohort Study и обнаружили, что мамы старшего возраста, особенно те, кому за 30, с большей вероятностью рожают умных детей, чем те, у кого дети появились в более молодом возрасте.

Исследование, в котором приняли участие 18 000 британских детей, показало, что дети матерей в возрасте от 30 до 40 лет превзошли детей матерей в возрасте 20+ или 40+ лет по результатам когнитивных тестов. В рамках исследования их навыки чтения, мышления и запоминания проверялись в возрасте 10 или 11 лет.

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Обоснование этих результатов, по-видимому, заключается в том, что женщины, которые откладывают беременность, обычно делают это, потому что они решают сначала построить карьеру. В результате, 30-летние мамы могут предоставить своим малышам больше ресурсов (в том числе финансовых) и внимания, поскольку они уже устроились на свою работу, предполагает исследование.

В то же время анализ продемонстрировал, что отсрочка родов до 40 лет или старше может быть связана с повышенным риском ожирения. Также поздний ребенок может быть подвержен риску высокого кровяного давления, врожденных дефектов, низкого веса при рождении, внематочной беременности и многого другого. Так что ждать до 40 лет вовсе необязательно, однако не стоит и беспокоиться, если 20-летнюю отметку вы уже прошли, но ребенка не родили – у вас все еще достаточно времени.

Ранее исследования эволюционного психолога Сатоши Канадзавы показали, что с увеличением IQ женщины ее желание заводить детей уменьшается.

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