Существует много теорий на этот счет.

Джинсы можно найти в шкафу у любого человека, поскольку этот универсальный предмет гардероба легко сочетается с другой одеждой.

Обычно люди стирают джинсы реже, чем футболки, юбки и блузки. Руководитель отдела маркетинга продуктов Beko Plc в Великобритании и Ирландии Салах Сан рассказал Mirror, как правильно за ними ухаживать. "Мы все пропускали день стирки один или два раза, но знаете ли вы, что если не стирать одежду, постельное белье и полотенца так часто, как следует, это может быть вредным для вашего здоровья?" - спросил он.

Джинсовая ткань - достаточно износостойкий и прочный материал, поэтому люди могуть надевать джинсы еще несколько раз, даже если немного их загрязнили. Сан советует стирать их каждые 10 ношений или чаще, если вы выполняете в них тяжелую работу.

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"Стирка джинсов, скорее всего, является задачей, которую вы оставляете до последнего, но на них можно принести с улицы всевозможную грязь и пыль. Стирка джинсов до того, как они начнут пахнуть, важна для чистоты дома", - добавил он.

Рекомендации от Levis

Ранее генеральный директор известной американской компаниии Levis Чип Берг заявил, что джинсы вообще не стоит стирать в машинке.

Он рекомендует обычную чистку от пятен. А вот если джинсы сильно загрязнились, то можно постирать их в душе, намыливая прямо на себе.

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