Диетолог подробно описал кофейную диету, ее потенциальные преимущества и недостатки.

Обещая быстрое похудение за счет увеличения потребления кофе, эта диета привлекла интерес многих.

Диетолог рассказал, является ли кофейная диета возможностью для похудения или это очередная выдумка, пишет Eatthis

Что такое кофейная диета?

Кофейная диета - это диета с ограничением калорий, обычно около 1500 калорий в день с упором на увеличение потребления кофе. Диета предполагает употребление не менее трех чашек черного кофе в день наряду с цельными продуктами, включая нежирные белки, фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, при ограничении обработанных пищевых продуктов и сахара, написал в своей книге доктор Боб Арнот.

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Исследования показывают, что употребление кофе может способствовать снижению массы тела, жира в организме.

Преимущества кофейной диеты

Она предлагает преимущества, связанные с похудением и улучшением общего состояния здоровья.

Кофе является важным источником антиоксидантов, которые помогают бороться с окислительным стрессом и воспалениями в организме;

Кофе может улучшить внимание, концентрацию и когнитивные функции, помогая оставаться бодрыми и продуктивными;

Регулярное употребление кофе связано со снижением риска развития ряда заболеваний, включая болезни Паркинсона и Альцгеймера, диабет 2 типа и некоторые виды рака.

Эти преимущества наиболее эффективны, когда потребление кофе сбалансировано со здоровым питанием и образом жизни. Чрезмерное употребление кофе может привести к побочным эффектам, поэтому умеренность является ключевым моментом.

Как кофейная диета может помочь похудеть

Кофейная диета помогает похудеть за счет нескольких механизмов, в первую очередь связанных со свойствами кофеина и ролью кофе в регулировании аппетита и обмене веществ.

Увеличение скорости метаболизма: кофеин является естественным стимулятором, который может увеличить скорость метаболизма, помогая сжигать больше калорий даже в состоянии покоя. Это может привести к увеличению общего расхода калорий в течение дня.

Подавление аппетита. Кофе может подавлять аппетит, уменьшая чувство голода и снижая общее потребление калорий. Этот эффект может помочь людям легче придерживаться диеты с ограничением калорий.

Улучшение физической работоспособности: кофеин может повысить физическую работоспособность за счет повышения уровня адреналина, что приводит к более интенсивным и продолжительным тренировкам. Более эффективные тренировки могут способствовать увеличению сжигания калорий и поддержанию мышечной массы, что важно для снижения веса.

Хотя эти факторы могут помочь в потере веса, к кофейной диете следует подходить осторожно. Эффективность диеты во многом объясняется ограничением калорий, которое она поощряет, а не потреблением только кофе.

Кофейная диета обычно сочетает повышенное потребление кофе с диетой с пониженным содержанием калорий, гарантируя, что люди потребляют меньше калорий, чем тратят. Этот дефицит заставляет организм использовать накопленный жир для получения энергии, что приводит к потере веса.

Другие новости о диетах

Специалисты по питанию и врачи советуют людям сидеть на средиземноморской диете, которая может обеспечить стабильный вес и отличное состояние здоровья. Диетологи отмечают, что это возможно за счет продуктов, которые предлагает эта известная диета.

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