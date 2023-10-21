Эксперты посоветовали, на что следует обратить внимание если вы готовите кофе дома.

Любители кофе наверняка слышали о важности свежести зерен, когда дело доходит до приготовления чашки обожаемого напитка в домашних условиях. Но мало кто говорит о ценности шлифовальных машин.

Как пишет HuffPost, выбор кофемолки зависит от размера частиц, которые вы хотели бы получать в результате помола. Например, для правильного приготовления эспрессо требуются очень мелкие частицы.

"Идеальный помол для каждого напитка разный. Когда вы выбираете кофемолку, вы должны понимать, чего вы пытаетесь добиться", - объяснил менеджер по коммерческим и домашним продажам в Seattle Coffee Gear Джон Холмквист.

Существует два типа шлифовальных машин:

с лезвиями,

с жерновами.

Эксперты советуют держаться подальше от первого типа машин, потому что они не измельчают все зерна до одинакового размера частиц, что очень важно при приготовлении практически любого типа кофе.

Среди шлифовальных машин с жерновами можно выделить конические и плоские. Выбор между ними зависит от множества факторов: предпочитаемого вами метода заваривания, личного вкуса и опыта.

Например, если вы готовите эспрессо только дома, возможно, вам стоит подумать о приобретении кофемолки с коническими жерновами (которая, как правило, дешевле, чем ее аналог). Для всех остальных методов заваривания лучше использовать кофемолку с плоскими жерновами.

Ранее УНИАН писал, что одна дополнительная чашка кофе в день помогает избежать увеличения веса.

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