У этих популярных пород часто возникают серьезные проблемы со здоровьем.

Кошки невероятно популярны в качестве домашних питомцев благодаря неприхотливости в уходе, умению снимать стресс и милому характеру. Однако кошка в доме — это серьезное обязательство, требующее тщательных раздумий перед принятием решений, особенно это касается некоторых пород.

Как пишет Express, ветеринар Амир Анвари поделился своим мнением о четырех популярных породах кошек, которых бы никогда себе не завел.

4. Манчкин

Несмотря на их любящий и общительный характер, ветеринар предупредил о потенциальных болях и проблемах со здоровьем, с которыми сталкиваются кошки этой породы из-за их уникальной внешности.

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Доктор Анвари объяснил: "Их короткие лапы вызваны генетической мутацией, которая может привести к проблемам с позвоночником и суставами (например, лордозу или артриту)".

3. Бирманская

Эта порода, отмечает доктор Анвари, "склонна к наследственным заболеваниям, таким как гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП), а некоторые линии имеют проблемы с иммунной системой".

2. Шотландская вислоухая

Мутация доминантного гена приводит к остеохондродисплазии — заболеванию, которое влияет на развитие костей и хрящей и вызывает широкий спектр проблем со здоровьем и боли.

"Складчатые уши возникают из-за дефекта хряща, который также влияет на суставы, часто приводя к болезненной остеохондродисплазии", - предостерегает доктор Анвари.

1. Персидские кошки

Ветеринар заявил, что их плоские морды (брахицефалия) могут вызывать хронические проблемы с дыханием, проблемы с зубами и переполнение слезных протоков, а также они склонны к поликистозной болезни почек (ПКД)".

В некоторых странах, как сообщается, почти половина популяции персидских кошек страдает ПКД.

Ветеринар также в качестве шутки назвал еще одну породу кошачьих, которую поставил на вершину списка по экстремальности – бенгальского тигра

Он предупредил, что эти неодомашненные дикие животные потенциально представляют смертельную опасность для тех, кто пытается содержать их в неестественных условиях.

Ранее ветеринары назвали 12 самых дружелюбных пород кошек.

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