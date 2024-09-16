В списке есть сливочный сыр и моцарелла.

Определены виды сыра с самым низким содержанием натрия, пишет eatthis.com.

"Хотя натрий является важным минералом, который помогает регулировать баланс жидкости, нервную функцию и мышечные сокращения, употребление слишком большого количества натрия может привести к проблемам со здоровьем, таким как высокое кровяное давление, болезни сердца и инсульт", - говорится в публикации.

По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, пища содержит мало натрия, если в ней до 140 миллиграммов или меньше на порцию.

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Специалисты из Американской кардиологической ассоциации рекомендуют ограничить потребление натрия до не более 2300 миллиграммов в день. Для людей с высоким кровяным давлением или проблемами с сердцем идеальный предел натрия составляет 1500 миллиграммов в день.

Сыр с низким содержанием натрия - шесть видов

Маскарпоне. Хорошо подходит для десертов, но также может использоваться в соленых блюдах или в качестве намазки.

Рикотта. Содержит мало натрия и много кальция. Добавляйте его в блюда из пасты, такие как лазанья или фаршированные ракушки, или смешивайте его с тестом для блинов для более богатой, воздушной текстуры.

Швейцарский. Популярный сыр с характерным ореховым вкусом и твердой текстурой. Используйте его для приготовления классического сэндвича с сыром на гриле на цельнозерновом хлебе или добавьте в омлет со шпинатом.

Сливочный сыр. Смешайте его с простым греческим йогуртом, лимонным соком и чесноком для более легкого насыщенного протеином соуса или добавьте небольшое количество в соус маринара, чтобы придать ему кремообразность.

Мягкий козий сыр. Содержит меньше натрия, чем многие сыры из коровьего молока, и его пикантный вкус хорошо сочетается с различными блюдами.

Моцарелла. Универсальный сыр с низким содержанием натрия, который можно добавлять в различные блюда. Выложите слоями свежие ломтики моцареллы со спелыми помидорами и свежим базиликом, сбрызнутым бальзамическим уксусом и оливковым маслом, или перемешайте молодой шпинат со свежей клубникой, орехами и маленькими шариками моцареллы.

Напомним, ранее УНИАН писал, сколько сыра нужно есть в день.

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