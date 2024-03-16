Американская хлебная запеканка "страта" - это вкусный десерт, который может приготовить каждый человек.

Сладкая запеканка из хлеба - это американский вид выпечки, которая называется "страта". Суть ее в том, что она готовится из яиц и хлеба в духовке. Интересно, что вполне допустимо использовать именно черствый хлеб - а это очень удобно для тех, кто не успевает съедать "кирпичики" и батоны, постоянно их выбрасывает.

Запеканка из старого хлеба с яблоками - рецепт

Ингредиенты:

черствый белый хлеб - 300 гр;

яйца - 2 шт;

яблоки - 1 шт;

молоко - 50 мл;

корица, сахар - по 1 ч.л;

варенье - на ваше усмотрение.

Запоминайте, как готовится запеканка из черствого хлеба по этой технологии.

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Хлеб нарезать порционными кусочками так, как если бы вы его подавали на стол. Яйца взболтать с молоком в отдельной емкости. Обмакнуть кусочки хлеба в яично-молочной смеси и уложить в форму для запекания, смазанную сливочным маслом. Яблоки вымыть, убрать сердцевину, нарезать фрукты кружочками. Выложить слоем на хлеб, сверху посыпать корицей и сахаром. Опять смочить хлеб в молоке с яйцом, разместить на яблоках. Посыпать сахаром, выпекать заготовку в духовке 10-15 минут при температуре 200 градусов. Вуаля - запеканка из черствого хлеба готова, можно подавать с вареньем или без него.

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