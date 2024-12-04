Для многих кофеин является ключевым фактором для начала дня.

Во всем мире ежедневно люди выпивают около 95 миллионов чашек кофе. Кофеин вызывает биологические изменения в организме человека.

Издание The Telegraph выяснило у Томаса Сандерса, профессора диетологии и питания в Королевском колледже Лондона, что происходит с телом, когда вы делаете глоток кофе.

8 утра: первый глоток

Действие кофеина зависит того, сколько вы его употребляете, и от того, к какому типу людей вы относитесь. Как правило, средний период полураспада кофеина в организме здорового взрослого человека составляет примерно пять-шесть часов.

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"Важно подчеркнуть, что индивидуальная реакция на кофе сильно варьируется; возможно, это связано с генетикой, а также с гендерными различиями в том, как мы расщепляем кофе", - говорит профессор Сандерс.

8:05: эффект плацебо

Первые глотки кофе, кажется, заставляют вас чувствовать себя бодрее с каждой секундой. Однако такое мгновенное изменение настроения, скорее всего, является эффектом плацебо.

"Чтобы почувствовать эффект от кофе, нужно дать ему впитаться в кровь", - говорит профессор Сандерс. "То, что вы чувствуете на данном этапе, скорее всего, лишь психологический эффект".

Всасывание кофеина в кровь занимает около 20 минут, так что к этому времени вы уже должны почувствовать положительный эффект.

8.20 утра: прилив энергии

"Первое, что вы ощущаете, - это увеличение частоты сердечных сокращений", - говорит профессор Сандерс. "Если вы находитесь в состоянии слабого возбуждения, это слегка поднимет вам настроение, вот почему многие люди полагаются на чашку кофе по утрам".

Именно поэтому людям с сердечными заболеваниями, такими как аритмия, рекомендуется избегать употребления крепкого утреннего напитка.

Высвобождение адреналина

За эти 20 минут ваша умственная деятельность улучшится - вы почувствуете себя более внимательным и способным решать поставленные задачи. Поступление кофе в кровь вызывает выброс адреналина, активизируя наш режим "борьбы или бегства". Это также может обострить зрение.

Также на 20-й минуте наступает один из самых завидных - и мимолетных - эффектов кофеина: то, что профессор Сандерс называет "приливом эйфории".

8.30 утра: Природа зовет

Кофеин является мочегонным средством, поэтому примерно через полчаса после утренней чашки вы можете почувствовать потребность помочиться. Однако исследование показало, что небольшая чашка не связана с обезвоживанием, а значит, тем, кто употребляет кофе в умеренных количествах, не нужно компенсировать это лишней водой.

"Людям, у которых есть проблемы с мочевым пузырем или простатой, стоит быть осторожнее с кофе, так как мочегонный эффект может быть более сильным", - отмечает профессор Сандерс.

9.30 утра: влияние на кишечник

Соединения, содержащиеся в кофе, стимулируют работу кишечника, в результате чего отходы выводятся быстрее, чем обычно. Поэтому, говорит профессор Сандерс, через 60-90 минут после употребления вы можете почувствовать "небольшие спазмы в кишечнике", что свидетельствует о том, что пора снова идти в туалет.

"Употребление кофе связано с более низким риском развития колоректального рака, и, по одной из версий, это связано с его влиянием на моторику кишечника", - говорит профессор Сандерс.

Также доказано, что кофе снижает риск развития диабета второго типа. Гарвардское исследование показало, что у людей, увеличивших потребление кофе в течение четырех лет, риск заболевания был на 11% ниже, чем у тех, кто не увеличивал его потребление.

11 утра: упадок сил

"Если вы выпили первую чашку кофе в 8 утра, то, скорее всего, к 11 часам его действие на организм полностью сойдет на нет; для поддержания эффекта нужны регулярные приемы", - говорит профессор Сандерс.

Признаками кофеинового спада являются головные боли, чрезмерная усталость, неспособность сосредоточиться и раздражительность.

12 часов дня: тяга к кофе

"Когда вы употребляете что-то в течение некоторого времени, рецепторы в вашем мозге адаптируются", - говорит профессор Сандерс. "После того как вы вывели кофе из организма, им требуется некоторое время, чтобы прийти в норму, поскольку вы ожидаете, что получите еще одну порцию, и это вас разбудит".

Именно это ожидание заставляет многих из нас тянуться за чашкой после обеда, запуская порочный круг до самого вечера.

По мнению экспертов, из-за содержания кофеина употребление кофе в конце дня может нарушить сон. Одно из исследований, опубликованное в Journal of Clinical Sleep Medicine, показало, что кофеин, выпитый за шесть часов до сна, все равно влияет на сон.

Ранее УНИАН писал, полезен ли растворимый кофе и чем он отличается от обычного.

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