Некоторые породы менее склонны к генетическим заболеваниям и ожирению.

Некоторые породы кошек склонны к определенным проблемам со здоровьем – например, шотландские или манчкины. Но есть и породы, которые почти всегда имеют отменное здоровье и гораздо реже страдают от изнурительных заболеваний. Портал Scotsman назвал 10 самых здоровых пород кошек, владельцам которых точно не придется часто посещать ветеринара.

1. Американская короткошерстная

Американская короткошерстная — крепкая, легко приспосабливающаяся порода с сильной иммунной системой и небольшим количеством наследственных проблем со здоровьем. У них мускулистое телосложение и продолжительность жизни 15–20 лет. Изначально выведенные как рабочие кошки для борьбы с грызунами, они от природы выносливы. При правильном питании и регулярных физических нагрузках у них редко возникают серьезные проблемы со здоровьем.

2. Русская голубая

Русская голубая - одна из самых здоровых пород кошек, известная своей крепкой иммунной системой и долгой продолжительностью жизни 15–20 лет. У них минимальные генетические проблемы со здоровьем, они от природы устойчивы ко многим распространенным кошачьим болезням и редко страдают ожирением из-за своей активной натуры.

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3. Сиамская

Сиамские кошки известны своим высоким уровнем энергии и долгой продолжительностью жизни 15–20 лет. Они от природы атлетичны и имеют сильную генетику, что делает их менее склонными к распространенным кошачьим заболеваниям. Сиамские кошки поддерживают здоровый вес благодаря своей активной натуре и любви к играм.

4. Бенгальская

Бенгальские кошки — одна из самых здоровых пород кошек, известная своим сильным, мускулистым телосложением и высоким уровнем энергии. Они живут 12–16 лет и редко склонны к генетическим заболеваниям. Бенгалы также от природы атлетичны и очень умны.

5. Египетская мау

Египетская мау известна своим исключительным здоровьем. Продолжительность жизни составляет 12–15 лет, и, как правило, она не имеет серьезных наследственных заболеваний. Ее живой и энергичный темперамент способствует ее общему благополучию.

6. Мэнкс

Мэнские кошки от природы сильные и мускулистые, с небольшим количеством генетических проблем со здоровьем. Продолжительность жизни составляет 14–16 лет, и они известны своим игривым, но выносливым характером.

7. Норвежская лесная

Норвежские лесные кошки от природы выносливы, так как родом из холодного климата Скандинавии. Продолжительность жизни составляет 14–16 лет, у них сильная иммунная система, и они не склонны ко многим наследственным заболеваниям.

8. Бирманская

Бирманские кошки известны своим крепким здоровьем, продолжительность жизни составляет 16–20 лет. У них минимальные генетические проблемы со здоровьем, и они от природы активны, что помогает поддерживать здоровый вес. Бирманские кошки общительны, ласковы и прекрасно себя чувствуют в компании людей.

9. Саванна

Саванна — это гибридная порода, известная своим прекрасным здоровьем и атлетическим телосложением. Продолжительность жизни составляет 12–20 лет, что делает их одной из самых долгоживущих пород кошек. Их гибридная генетика дает им сильную иммунную систему и устойчивость ко многим кошачьим заболеваниям.

10. Ориентальная короткошерстная

Ориентальные короткошерстные кошки тесно связаны с сиамскими кошками и разделяют их превосходное здоровье и долголетие, часто живя 15–20 лет. У них гладкое, мускулистое тело, которое остается в естественной форме благодаря их активной натуре.

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