Диетологи перечислили девять так называемых "дофаминовых продуктов", которые "заставляют" вас чувствовать себя хорошо, пишет foodandwine.com.
Отмечается, что эти продукты увеличивают выработку в организме химического вещества хорошего самочувствия - гормона дофамин.
Хоть, как отметила диетолог Элисон Кейн, "дофамин - это всего лишь часть гораздо большей головоломки, когда речь идет о психическом здоровье и благополучии", так называемые "дофаминовые продукты" способны поддерживать хорошее самочувствие, наряду с более распространенными стратегиями - регулярные упражнения, правильный сон, управление стрессом и поддержание социальных связей.
"Дофамин может высвобождаться при употреблении любой пищи, которая вам нравится. Еще до того, как вы откусите кусочек, одна только мысль о еде, которая вам нравится, может стимулировать выработку дофамина в мозге", - объяснила диетолог.
По ее словам, стимулировать мозг вырабатывать дофамин могут продукты, содержащие аминокислоты тирозин или фенилаланин. Аля эффективного процесса также понадобятся витамин B6 и минералы, такие как железо, фолиевая кислота и медь.
Диетолог Кэндис Пампер отметила, что к "дофаминовым продуктам" относятся:
- Мясо: говядина, свинина.
- Птица: курица, индейка.
- Рыба: лосось, тунец, окунь.
- Яйца: цельные яйца, яичные белки.
- Молочные продукты: молоко, сыр (чеддер, гауда, моцарелла, пармезан, швейцарский), йогурт.
- Бобовые: черная фасоль, конские бобы, чечевица.
- Соевые продукты: эдамаме, темпе, тофу.
- Орехи: миндаль, бразильские орехи, кешью, фундук, макадамия, арахис, пекан, кедровые орехи, фисташки, грецкие орехи.
- Семена: семена конопли, семена тыквы, семена кунжута, семена подсолнечника.
Хотя эти продукты могут способствовать выработке дофамина, Пампер акцентировала, что важно придерживаться сбалансированной точки зрения в вопросах психического здоровья.
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