По словам экспертов, никаких едких химикатов и дорогих средств не понадобится.

Эксперты из Plumbworld рассказали, как избавиться от известкового налета и плесени в ванной с помощью одного натурального средства, пишет express.co.uk.

"Очистка известкового налета и плесени с общих зон в ванной комнате может быть хлопотной. К счастью, есть простой способ", - говорится в публикации.

По словам экспертов, никаких едких химикатов, дорогих средств не понадобится, нужен белый уксус, который "подействует всего за пять минут".

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"Белый уксус, распространенное домашнее средство. Это секрет того, как избавиться от грязи в ванной всего за пять минут. Его натуральная кислотность растворяет известковый налет, мыльную пену и плесень - основные причины грязных поверхностей в ванной комнате. Белый уксус - безопасная, натуральная альтернатива химическим чистящим средствам, которые часто содержат едкие ингредиенты. Он не только эффективно удаляет грязь, но и дезинфицирует, оставляя вашу ванную комнату чистой и свежей", - отметили эксперты.

Они объяснили, что кислотность уксуса разрушает минеральные отложения жесткой воды, растворяет мыльную пену и борется с плесенью и грибком. В отличие от некоторых коммерческих чистящих средств, уксус не оставляет следов и безопасен для большинства поверхностей.

Как вывести известковый налет - простой способ

Смешайте равные части белого уксуса и теплой воды в бутылке с распылителем. Щедро распылите раствор на ванну, душевую кабинку, плитку и другие поверхности, пораженные грязью или известковым налетом. Оставьте на пять минут, чтобы растворить отложения, а затем вытрите грязь мягкой тканью или губкой. Для стойких пятен слегка потрите неабразивной губкой. Смойте водой и вытрите чистой салфеткой из микрофибры, чтобы не осталось разводов.

Если вам нужно очистить унитаз, то налейте в него одну-две чашки белого уксуса. Оставьте на пять минут (или дольше для сложных пятен). Потрите туалетной щеткой, убедившись, что уксус покрыл все области, затем смойте.

Напомним, ранее эксперты объяснили, как правильно чистить эмалированную чугунную посуду.

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