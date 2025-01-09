Зачастую именно благонамеренные, на первый взгляд нейтральные замечания родителей могут подпитывать неуверенность ребенка.

Часто бывает так, что именно родители порождают комплексы и неуверенность в своих детях. Порой безобидные замечания могут оказаться чрезвычайно вредными.

Издание CNBC пишет, что педагог и консультант Лили Говард Скотт в своей книге "Слова, которые нас формируют" рассказала, как обуздать некоторые из этих потенциально вредных замечаний, особенно когда речь идет об общении с маленькими детьми.

"Одно из заблуждений, которое я иногда слышу, - это то, что возраст от нуля до пяти лет не имеет значения, что дети идут на осознанный контакт, когда могут свободно разговаривать с вами", - говорит Скотт, которая 10 лет проработала учителем начальной школы. "Исследование показало, что на самом деле ничто не может быть дальше от истины".

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Ребенок может не реагировать так, как будто он впитал то, что вы говорите, но обычно это так, и он склонен усваивать эти комментарии.

"То, как мы говорим с маленькими детьми, становится тем, как они говорят сами с собой", - говорит Скотт.

Три типа фраз, которых нужно избегать, чтобы вырастить уверенных в себе детей:

Комментарии, которые приравнивают характер ребенка к его поступкам.

"Избегайте широких формулировок, которые связывают сущность ребенка с его поведением", - говорит Скотт.

Например, вместо того чтобы сказать ребенку: "Ты безответственный", скажите: "Это было безответственное решение".

Это отделяет их выбор от их характера и дает понять, что, хотя они и совершили ошибку, они могут научиться делать это лучше в будущем".

Хвалить ребенка за то, что он такой же, как вы

Вполне понятно, что вы радуетесь, когда ваш ребенок занимается тем же хобби или проявляет те же способности, что и вы. Однако, по ее словам, лучше не использовать выражения, которые "утверждают, что дети очень похожи на вас".

Даже простой комментарий вроде "О, ты такой же математик, как и я" может дать понять, что ваша любовь обусловлена тем, что он является продолжением вас. Лучше отметить их навыки и интересы, не связывая их с вашими собственными.

Признание успеха вместо работы

"Избегайте формулировок, в которых прославляется продукт, а не процесс, - говорит Скотт.

Допустим, ваш ребенок получил пятерку за контрольную работу. Вы можете похвалить его за оценку, но при этом не забудьте упомянуть о работе.

Сказав что-то вроде "Я так горжусь тем, что ты так много занимался", вы можете показать, что цените не только результат, но и усилия.

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