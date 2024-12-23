Этот ингредиент несет в себе некоторые потенциальные риски, особенно если вы потребляете его в больших дозах.

Желатин - это вещество, полученное из животного коллагена, которое может обладать некоторыми полезными свойствами для здоровья, но и вызывать побочные эффекты в случае злоупотребления, пишет health.com со ссылкой на исследования.

Так, к примеру, ученые предполагают, что желатин помогает при таких заболеваниях, как диарея, ломкость ногтей, старение кожи и остеопороз. Вместе с тем утверждается, что все еще необходимы дополнительные исследования преимуществ желатина, поскольку этот ингредиент также несет в себе некоторые потенциальные риски, особенно если вы потребляете его в больших дозах.

Как влияет желатин на организм - полезные свойства

Среди преимуществ желатина выделяют его такие полезные свойства:

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Может улучшить здоровье кожи. Исследователи считают, что желатин особенно полезен для заживления ран, поскольку он хорошо совместим с кожей человека. В свою очередь, он может помочь инициировать процесс заживления ран при порезах, царапинах или других травмах. Но прежде чем пробовать добавку желатина, лучше всего обратиться к врачу за советом и одобрением.

Может поддерживать здоровье костей. В одном небольшом исследовании было обнаружено, что прием обогащенной витамином С добавки желатина улучшил синтез коллагена у мужчин, которые выполняли прерывистые упражнения. Поскольку коллаген помогает придать структуру и прочность костям, синтез коллагена может улучшить здоровье костей и предотвратить травмы опорно-двигательного аппарата.

Может улучшить здоровье кишечника. Некоторые исследования показывают, что определенный тип желатина, называемый желатинтаннат, может помочь в лечении острой диареи или гастроэнтерита (желудочного гриппа) у детей.

Желатин - потенциальные риски

Как отмечается в статье, употребление желатина в пищу, как правило, безопасно, но прием его в качестве добавки в больших дозах может быть вредным. По крайней мере, нет исследований, которые предполагали бы, что вы получите какие-либо уникальные преимущества для здоровья.

В частности, акцентируется, что прием более 15 г желатина в день может увеличить риск побочных эффектов, таких как боль в горле, опухание десен и язвы во рту. Кроме того, исследователи не уверены, безопасны ли добавки желатина для кормящих грудью женщин, поэтому лучше просто употреблять его в пищу.

Напомним, ранее УНИАН писал, чем полезны фисташки для организма.

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