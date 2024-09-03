Осенняя посадка малины считается очень эффективной для урожайности.

Осенняя посадка малины гораздо популярнее весенней, а выбор саженцев на рынке выше. Дачники давно заметили, что посаженные на зиму кусты лучше переносят морозы и обладают лучшим иммунитетом, а их корни более крепкие. Мы расскажем, как сажать малину осенью и какие даты для этого подходят.

Когда сажать малину осенью

Осенняя посадка малины обычно проводится с середины сентября до начала октября. В этот период на рынках представлен самый большой выбор саженцев.

По лунному календарю удачным для посадки считаются такие даты:

Видео дня

в сентябре - 6-8, 12-15, 20-22 число;

- 6-8, 12-15, 20-22 число; в октябре - 2, 5-9, 12, 15-18, 22, 28 число.

При выборы даты учитывайте и прогноз погоды. До первых серьезных (до -5°) заморозков со дня посадки должно пройти не меньше месяца.

Как правильно сажать малину осенью

Перед тем, как посадить малину осенью, нужно подготовить почву. За несколько недель до посадки уберите участок от сорняков, перекопайте на глубину примерно 50 см и внесите компост или перегной в почву. Если грунт очень бедный, то можно удобрить его мочевиной, аммиачной селитрой или суперфосфатом. Будущий малинник должен хорошо освещаться летом.

Саженцы высаживают в ямы глубиной 50 см. Расстояние между соседними кустами (а также до забора или деревьев) должно составлять не менее 80 см. На дно ямы желательно насыпать слой дренажа из мелких камней. После высадки малины участок обильно полейте.

Для защиты от зимних морозов почву вокруг стеблей желательно замульчировать хвоей или опилками. В регионах с суровой зимой молодую малину желательно укрыть на зиму. Если же зимы в вашей местности не очень морозные, то можно обойтись подвязыванием кустов.

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