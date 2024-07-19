Творог не только может помочь похудеть, но и способствует укреплению костей.

Творог имеет относительно мало калорий, но он богат белком, витаминами группы В и другими полезными питательными веществами. Кроме того, вещества с низким содержанием натрия и без лактозы делают сыр пригодным для многих диет. Портал Healt назвал три преимущества сыра для здоровья.

1. Может способствовать росту мышц

Творог уже давно является популярным выбором среди спортсменов и посетителей тренажерных залов благодаря своей экономической эффективности, простоте использования и высокому содержанию белка. Исследования Medlin Plus показывают, что в сочетании с силовыми тренировками протеин оказался полезным для роста мышц. Он обеспечивает аминокислоты, необходимые для восстановления и восстановления мышечной ткани.

Кроме того, есть доказательства того, что молочные продукты могут помочь предотвратить разрушение мышц и поддерживать здоровье мышц у пожилых людей.

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2. Может помочь сбросить вес

Творог - это низкокалорийная пища с высоким содержанием белка, которая может помочь достичь ваших целей по похудению. Диеты с высоким содержанием белка связывают с потерей веса и профилактикой ожирения и связанных с ним заболеваний, говорится в исследовании Jomes.

Другие исследования объясняют, что это возможно, поскольку белок более сытный и имеет больший тепловой эффект, чем углеводы и жиры, то есть организм сжигает больше калорий, переваривая его.

Один обзор 2016 года показал, что увеличение потребления молочных продуктов в сочетании с пониженной калорийностью диеты может привести к значительной потере веса и жира без потери мышц. Считается, что эти эффекты объясняются содержанием белка и кальция

3. Способствует здоровью костей

Согласно исследованиям Национального института здоровья, творог содержит приличное количество кальция и минерала, необходимого организму для поддержания прочности костей.

Кроме того, творог также является хорошим источником фосфора, который играет жизненно важную роль в здоровье костей. Недостаточное потребление фосфора может привести к боли в костях, мышечной слабости и остеомаляции, состоянию, которое возникает, когда кости становятся мягкими и слабыми.

Советы по употреблению творога

Творог имеет мягкую кремовую текстуру, которую легко добавить к сладким и соленым блюдам. Вот несколько способов добавить сыр в свой рацион:

Подавайте с фруктами: сочетайте творог с ломтиками персика, ягодами, яблоками, мандаринами или кусочками ананаса.

Добавьте его в салаты: добавьте творог к смеси из хрустящей зелени, помидоров и сухофруктов.

Соленые блюда: добавьте творог в рецепты лазаньи, фаршированных ракушек, киша и мясного рулета.

Хлебобулочные изделия: смешайте творог в кексы, пироги, печенье или хлеб.

Тост: тост с творогом, авокадо и ломтиком помидора идеально подойдут для богатой белковой закуски или завтрака.

Яичница: добавьте творог, чтобы увеличить содержание белка и пышность яичницы.

Как ранее писал УНИАН, диетологи назвали 9 эффективных продуктов с низким содержанием сахара. Они характеризуются естественной сладостью, что делает их отличным выбором для тех, кто хочет уменьшить потребление калорий.

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