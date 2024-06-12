Крепкие кости - важнейшее условие защиты от таких заболеваний, как остеопороз.

Крепкие кости - важнейшее условие защиты от таких заболеваний, как остеопороз. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, среди взрослых старше 50 лет 51,5 % женщин страдают от низкой костной массы по сравнению с 33,5 % мужчин.

Как пишет Today.com, ревматолог Натали Азар рассказала о пяти вещах, которые никогда не будет делать, чтобы не подвергать кости риску.

Не дожидаться перелома, чтобы начать думать об остеопорозе

Хотя скрининг на плотность костной ткани обычно проводится в возрасте 65 лет, некоторые лекарства, болезни и семейный анамнез влияют на здоровье костей и могут сделать вас кандидатом на более ранний скрининг, говорит Азар, поэтому поговорите со своим врачом.

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Не игнорировать потребление кальция в детском и подростковом возрасте

Рекомендуемая суточная норма кальция, по данным FDA, составляет 700 миллиграммов для детей в возрасте от 1 до 3 лет. Для детей старше 4 лет и взрослых она увеличивается до 1 300 миллиграммов.

Не получать весь свой кальций из добавок

Вместо этого Азар советует обратиться к продуктам, богатым кальцием. Хотя добавки, конечно, могут обеспечить организм кальцием, она предпочитает, чтобы ее пациенты ели цельные продукты. А если молочные продукты вам не по вкусу, есть множество других способов обеспечить свои кости достаточным количеством кальция, включая соевое молоко, лосось, капусту, чиа и тофу.

Не курить и не злоупотреблять алкоголем

Она говорит, что не обязательно полностью отказываться от алкоголя, но для защиты костей она рекомендует своим пациентам воздерживаться от чрезмерного употребления алкоголя, которое она описывает как три или более напитков в день.

Не прекращать заниматься спортом

Упражнения - это ключ к "силе, равновесию, координации и гибкости", - говорит Азар. Переломы запястья и бедра, добавляет она, обычно являются результатом падений, а физические упражнения могут помочь предотвратить их.

Вы также можете предотвратить падения в своем доме с помощью нескользящих ковриков, достаточного освещения и поручней. Азар добавляет, что оснащение вашего дома этими вещами "может предотвратить большое количество остеопоротических переломов в нашей стране".

Ранее врач рассказал, что для предотвращения остеопороза нужно есть сыр, в частности - пармезан.

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