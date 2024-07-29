Его могут выдать отсутствие в трудные времена и частые просьбы об одолжении.

Не все, кто хорошо к вам относится, искренне заботятся о ваших интересах. Некоторые люди включают обаяние только тогда, когда им что-то от вас нужно, и важно распознавать эти тонкие проявления поведения, пишет Hack Spirit.

7 тонких моделей поведения фейковых друзей

Избирательное внимание. Оно предполагает, что человек обращает на вас внимание только тогда, когда ему нужна ваша помощь или что-то, чем вы обладаете. В других случаях они могут показаться незаинтересованными или даже полностью игнорировать вас.

Внезапная теплота. Это поведение, которое часто демонстрируют люди, которые вежливы только тогда, когда им что-то нужно. Прежде чем обратиться с просьбой, они усиливают свое дружелюбие и обаяние, надеясь увеличить шансы на положительный ответ.

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Чрезмерные комплименты. Это когда кто-то осыпает вас похвалами и комплиментами, часто прямо перед тем, как попросить об услуге. Такая психологическая стратегия призвана заставить получателя чувствовать себя хорошо и, в свою очередь, с большей вероятностью согласиться на просьбу.

Необычная доступность. Еще одно распространенное поведение людей, которые ведут себя хорошо только тогда, когда им что-то нужно, - это необычное увеличение их доступности. Вы обнаружите, что у них внезапно появляется много времени для вас, часто прямо перед тем, как им нужно о чем-то попросить.

Отсутствие в трудные времена. Фейковые друзья всегда рядом, когда им что-то было нужно, и заметно отсутствуют в трудные периоды. Такие люди не заинтересованы в оказании поддержки или помощи, потому что для них это ничего не значит.

Частые услуги. Одолжение является частью любых отношений. Помощь друг другу в трудную минуту – признак настоящей дружбы. Однако, если кто-то постоянно просит об одолжении, но редко отвечает взаимностью или всегда не рядом, когда вам нужна помощь, это красный флаг.

Отсутствие искреннего интереса. Самый красноречивый признак того, что кто-то мил с вами только тогда, когда ему что-то нужно, - это отсутствие искреннего интереса к вам как к личности. Эти люди редко спрашивают о ваших чувствах, дне или жизни, если это не служит их целям.

Напомним, ранее УНИАН писал, как узнать, что ваш мужчина - манипулятор.

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