Глубоко несчастные люди, которые борются с депрессией, часто могут выражать свою грусть в виде гнева.

Часто женщины не показывают свое внутреннее состояние окружающим. Бывает довольно трудно заметить, что женщина глубоко недовольна своей жизнью, пишет Your Tango.

По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, у женщин вдвое чаще диагностируют депрессию, чем у мужчин. В то же время некоторые исследования показывают, что каждая шестая женщина борется с депрессией в определенный момент своей жизни. Есть 11 небольших признаков, которые подскажут вам, что кто-то из вашего окружения может быть серьезно недоволен своей жизнью.

1. Она избегает разговоров о будущем

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Одним из крошечных признаков того, что женщина глубоко недовольна своей жизнью, является ее вера в то, что в ближайшее время ее жизнь не улучшится. Она может избегать любых разговоров о будущем, потому что не видит в этом смысла.

Исследование, проведенное в 2023 году, показывает, что люди, которые борются с проблемами психического здоровья, такими как депрессия и тревожность, имеют мало мотивации обсуждать свое будущее или даже думать о нем. Мысли о долгосрочных целях и будущем только усиливают чувство эмоционального опустошения и истощения.

2. Она бездумно листает социальные сети

Если женщина может часами сидеть в социальных сетях, наблюдая за жизнью других людей и сравнивая ее со своей собственной, это может свидетельствовать о неудовлетворенности ее собственной жизнью. Так она может убегать от обыденности.

К тому же, многочасовой просмотр социальных сетей может быть способом погрузиться в жизнь других людей – женщина может представлять, что она переживает все радости и приключения вместе с ними.

3. Она откладывает принятие решений

Несчастье может истощать, из-за чего женщинам – как и всем людям в целом – бывает трудно найти мотивацию для выполнения дел. Они часто откладывают все на потом – от визитов к врачу до завершения проектов на работе.

Несчастные женщины обещают себе, что займутся своими делами завтра, а потом обижаются на себя, когда этого не делают, и это циклический процесс, называемый прокрастинацией.

Когда кажется, что вся надежда потеряна, людям может быть трудно собраться и выполнить все, что неделями находится в списке дел.

4. У нее меняются пищевые привычки

Когда пищевые привычки женщины внезапно меняются, это может быть еще одним признаком того, что она глубоко недовольна своей жизнью. Самые простые повседневные задачи кажутся очень сложными – стресс и депрессия часто лишают человека аппетита. Или же вы можете заметить, что человек внезапно стал есть намного больше, чем раньше – будто заедая все проблемы и эмоции.

5. Она совершает импульсивные покупки

Наличие энергии для шопинга и ухода за собой не всегда говорит о счастье. Некоторые недовольные своей жизнью женщины считают шопинг побегом от реальности и эффективным способом справиться со своими эмоциями. Они тратят тысячи на одежду, ненужные вещи, чтобы замаскировать настоящие эмоции.

Исследование Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, показывает, что импульсивная покупка вещей, даже если вы знаете, что не можете себе их позволить, является поведением, которое ассоциируется с депрессией.

6. Она не спит достаточно или спит слишком много

Режим сна многое может сказать об эмоциональном состоянии человека. Если вы заметили, что женщина начала иметь проблемы со сном, это может свидетельствовать о том, что она борется с эмоциональным потрясением, которое мешает ей успокоить свой мозг и немного отдохнуть. Если же она спит большую часть дня, это может быть ее способом побега от окружающего мира.

Dialogues in Clinical Neuroscience провело исследование, которое показало, что проблемы со сном часто связаны с депрессией. Депрессия часто вызывает эмоциональную боль, тревогу и общее чувство безнадежности, что может затруднить вхождение мозга в здоровый цикл сна.

7. Она боится начала новой недели

Когда наступает понедельник, никому не хочется возвращаться к привычной рутине. Но когда у человека постоянное ощущение безнадежности, начало новой недели становится чем-то гораздо более трудным.

Мысль о повторении той же самой рутины, которая не приносит удовольствия, может демотивировать человека. Монотонность типичной рабочей недели часто кажется им изнурительной и бесцельной, наполняя их страхом, а не ожиданием и восприятием каждой недели как нового начала.

8. Ей не хватает интереса к хобби, которые она когда-то любила

Один из самых печальных признаков того, что женщина глубоко недовольна своей жизнью, – это ее незаинтересованность в вещах, которые когда-то приносили ей радость. Эмоциональное истощение может затруднить выполнение любых дел – даже тех, которые она когда-то любила и которыми занималась ежедневно.

Энергия и внимание, которые она когда-то уделяла чтению любимых книг или занятиям в спортзале, могут поглощаться негативными мыслями и чувством безнадежности.

9. Она постоянно плохо говорит о других

Когда женщина глубоко недовольна собственной жизнью, она часто тратит свое время на то, чтобы плохо высказываться о других. Такое поведение может служить способом отвлечь внимание от собственных недостатков или повысить самооценку.

10. У нее бывают эмоциональные вспышки и она становится более раздражительным

Клинический психолог Арлин Кунчич утверждает, что глубоко несчастные люди, которые борются с депрессией, могут выражать свою грусть в виде гнева.

"Исследования показывают, что депрессия у мужчин иногда проявляется во взрывном, неконтролируемом гневе, среди других симптомов. В противоположность этому, женщины, страдающие депрессией, реже сообщают о таком виде гнева", – объясняет он.

11. Она занимается негативным самовнушением

Несчастные люди – самые большие критики самих себя. Они часто имеют чрезвычайно низкую самооценку и им не хватает уверенности в себе.

Одним из маленьких признаков того, что женщина глубоко недовольна своей жизнью, является то, что она может тратить много времени на то, чтобы оскорблять себя, называя себя недостойной, неадекватной или неспособной. Так она фактически заставляет себя фокусироваться исключительно на своих недостатках, игнорируя все положительные качества.

Как понять, что вы несчастны в отношениях

Существует семь признаков того, что человек несчастлив в отношениях. Один из них – избегание прямого взгляда. Влюбленные люди часто смотрят друг другу в глаза. Когда ваш партнер избегает взгляда, это означает, что он эмоционально отдаляется.

Еще одним признаком называют отсутствие проявлений нежности. Это самая главная черта того, что в ваших отношениях нет счастья и любви. Такое поведение может свидетельствовать об эмоциональной пропасти между партнерами.

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