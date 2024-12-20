Понадобится всего 10 минут на выпекание и определенное время для того, чтобы собрать десерт.

Рулет рождественское полено - это традиционный праздничный десерт, который представляет собой завернутый бисквит с кремом и ганашем.

Как пишет Ехргеѕѕ, самый простой рецепт приготовления этого пирожного придумала известный кулинар Мэри Берри. Понадобится лишь 10 минут на выпекание и определенное время для того, чтобы собрать десерт и дать ему застыть.

"Мэри Берри показывает вам, как приготовить надежное шоколадное праздничное полено. Это очень вкусно и идеальная альтернатива рождественскому пудингу", - отмечается в публикации.

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Для приготовления понадобятся:

яйца - 4 шт;

сахар - 100 г

мука - 65 г;

разрыхлитель - четверть чайной ложки;

какао-порошок - 40 г.

Для ганаша нужно будет взять 300 мл жирных сливок и 300 г черного шоколада. Кроме того, нужно взбить 300 мл жирных сливок для смазки.

Разогрейте духовку до 200°C и выстелите пергаментом форму для рулетов 33x22 см.

Для бисквита взбейте яйца и сахар до бледной пены. Просейте в миску муку и какао и медленно смешайте. Вылейте смесь в форму, разровняйте поверхность лопаткой и выпекайте от восьми до 10 минут. Бисквит должен подняться, а его края - отойти от формы.

Положите на рабочую поверхность кусок пергамента, размером больше формы для рулета и посыпьте его сахарной пудрой. Осторожно поместите бисквит на бумагу и снимите пергамент, на котором он выпекался.

Сделайте отметку 2,5 см вдоль одного из длинных краев для ориентира и, начиная с этого места, плотно сверните бисквит вместе с бумагой. Он так должен полностью остыть.

В это время разогрейте сливки в сотейнике и добавьте туда шоколад. Когда ганаш будет готов, охладите его и уберите в холодильник для застывания.

Разверните рулет и удалите бумагу. Далее покройте его взбитыми сливками и снова сверните.

Переложите торт на сервировочную тарелку, и покройте шоколадным ганашем. Для этого используйте кондитерский мешок со звездчатой насадкой. Проведите длинные толстые линии вдоль торта, покрывая его полностью, пока он не станет похожим на кору дерева. По желанию можно украсить его пудрой, чтобы он выглядел как будто немного присыпанный снегом.

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