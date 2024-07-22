SPF не указывает на количество минут, которые человек можете провести на солнце после использования какого-то конкретного средства для защиты от солнца, подчеркнул врач.

Не все знают, как правильно использовать солнцезащитный крем, чтобы он действительно защитил кожу. Дерматолог и хирург одного из американских онкологических центров Энтони Росси указал на важные нюансы, которые стоит знать.

SPF 30 достаточно хорош для защиты от солнца для всех людей, и SPF 50 не даст намного больший уровень защищенности, рассказал медик в подкасте HuffPost. Эксперт отметил, что SPF означает "фактор защиты от солнца".

"…число SPF указывает на уровень защиты, который обеспечивает средство для местного применения по сравнению с отсутствием солнцезащитного крема, а не на количество минут, которые вы можете провести на солнце с этим средством", - подчеркнул врач.

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Доктор также посоветовал использовать солнцезащитный крем, который способен обеспечить защиту "широкого спектра", поскольку он может защитить кожу от UVB и UVA ультрафиолетового излучения. "UVB вызывает ожоги, а UVA способствует старению, поэтому мы говорим: "A для старения, B для ожога" - так мы запоминаем на экзаменах", - пошутил собеседник.

Доктор добавил, что для тела советуют использовать стопку солнцезащитного крема, а для шеи и лица - количество средства, которое разместиться по всей длине двух или трех пальцев (все зависит от того, насколько у человека большая голова).

Интересные новости - сегодня это стоит знать

Ранее УНИАН узнал, как правильно выбрать солнцезащитный крем. По сведениям экспертов, для жирной кожи важно, чтобы в составе средства были себорегулирующие вещества, для сухой необходима гиалуроновая кислота или алоэ, а для возрастной - необходимо отдать предпочтение крему с антиоксидантами.

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