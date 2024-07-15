С помощью недорогих подручных средстве можно легко справиться с проблемой.

Весной, а особенно летом, возникает чаще всего вопрос - как вывести желтые пятна от пота на белой одежде? Порой обычная стирка не может справиться с этой проблемой, но издание Popular Science назвало действенные советы, которые помогут вернуть вашим вещам белоснежный цвет.

Эффективные способы удаления пятен от пота

Для того, чтобы идеально постирать ваши вещи и избавиться от желтых пятен, нужно приготовить раствор из подручных материалов, которые есть, пожалуй, у каждого.

Шаг 1: приготовьте раствор для замачивания

2 стакана воды,

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1 чашка белого уксуса.

Замочите одежду с пятнами от пота в этой смеси на 30 минут. Кислотность уксуса помогает расщепить пот и компоненты дезодоранта, содержащиеся в ткани.

Шаг 2: отожмите лишнюю воду

После замачивания отожмите излишек воды с одежды и положите ее на чистую поверхность.

Шаг 3: создайте пасту для удаления пятен

Чтобы создать эффективную пасту для удаления пятен, смешайте в миске следующие ингредиенты:

½ стакана пищевой соды,

1 столовая ложка соли,

1 столовая ложка перекиси водорода.

Хорошо перемешайте, пока смесь не образует пасту. Эта паста очень эффективна против пятен от пота.

Шаг 4: нанесите пасту на одежду

С помощью старой зубной щетки или ложки нанесите пасту на загрязненные участки. Дайте смеси постоять 20 минут, давая ей время проникнуть в пятно и разрушить его. Осторожно протрите загрязненный участок зубной щеткой, чтобы втереть пасту в волокна ткани.

Шаг 5: стирка в стиральной машине

После всех вышеприведенных процедур бросьте одежду в стиральную машину и постирайте ее в горячей воде. После этого избегайте использования сушилки, пока не убедитесь, что пятно полностью исчезло, поскольку тепло может закрепить оставшееся пятно. Если пятно не исчезает после высыхания, при необходимости повторите все еще раз.

Дополнительные советы для выведения пятен

Перейдите на дезодорант без алюминия

Пятна от пота часто усиливаются алюминием в антиперспирантах. Подумайте о переходе на дезодорант без алюминия, чтобы уменьшить вероятность появления пятен.

Носите нижнюю рубашку

Надевайте влагоотводящую нижнюю рубашку или используйте клейкие средства защиты от пота внутри одежды, чтобы впитывать пот.

Как можно быстрее постирайте одежду

Чтобы избежать пятен от пота, постирайте одежду сразу после использования. Если же стирка невозможна, развесьте одежду сушиться, но ни в коем случае не бросайте в корзину.

Ранее УНИАН писал, при какой температуре стирать постельное белье. Специалисты отметили, что перед стиркой обязательно нужно обращать внимание на состав белья.

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