Чистое постельное белье - залог здоровой кожи и крепкого сна, но очень важно правильно подобрать температуру стирки.

Все хозяйки знают, что постельное белье приходится стирать достаточно часто, из-за чего оно быстро изнашивается. Если правильно подобрать режим и температуру стирки, то белье прослужит дольше.

УНИАН разбирался, что можно ли постельное белье стирать при 60 градусах.

При какой температуре стирать постельное белье - хлопок любит погорячее

Многие производители рекомендуют стирать постельное белье при 60 градусах. Такая температура помогает избавить от пылевых клещей и разнообразных бактерий, которые могут вызвать сыпь и даже аллергические реакции. Кроме того, при высокой температуре легче отстирываются пятна, а также неприятные запахи.

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Но не любое постельное белье можно стирать при таких высоких температурах. Например, нельзя стирать цветную ткань, потому что она может полинять, а синтетика может деформироваться.

В то же время для однотонного хлопкового или льняного белья стирка при 60 градусах подходит идеально. Стоит отметить, что при сильном загрязнении температуру можно повысить даже до 90 градусов.

Можно ли стирать сатин при 60 градусах - важно не перепутать

Что касается постельного белья из сатина, в том числе страйп-сатина, то 60 градусов – это предельная температура стирки. При этом нельзя ставить самый высокий режим отжима, в этом случае подойдет средний. Также не рекомендуется использовать отбеливатель и любые агрессивные средства.

Ранее УНИАН писал, как часто нужно менять постельное белье.

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