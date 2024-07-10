Отказываться от своих увлечений, а также интересов - это "токсично", выяснили журналисты.

Когда человек размышляет над тем, как правильно жить в этом мире, его могут интересовать вопросы самоуважения. В частности, некоторые люди спрашивают, как понять, что кому-то не хватает уважения к себе.

Если человек допускает некоторые типы поведения, то это может свидетельствовать о его недостаточном самоуважении. Таких типов поведения 8, и один из них - терпеть неуважение, пишет HackSpirit. Еще один маркер недостаточного уровня уважения к себе - всегда говорить "да".

Почему я теряю самоуважение - какое поведение "токсично":

игнорировать голос интуиции, которая шепчет, что что-то идет не так;

отказ от своих интересов и увлечений;

неустановление личных границ;

принятие того, что обещания были нарушены.

По уважению к себе могут также "ударить" допущение эмоциональной манипуляции со стороны партнера и молчание в тот момент, когда вам было обидно.

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Ранее УНИАН узнал, какие, по мнению психолого, есть признаки неуверенности в себе. В частности, маркером того, что человеку не хватает уверенности, может быть то, что он не верит в то, что справиться с какой-то задачей и могут часто спрашивать разрешения в ситуациях, когда делать этого не нужно.

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