По его словам, амбиверты выделяются больше всего.

Известный бизнес-тренер, эксперт по психологии на рабочем месте Стефан Фальк назвал 8 признаков того, что вы не интроверт или экстраверт, а амбиверт, пишет CNBC.

"Из всех разных личностей, с которыми я работал, амбиверты выделялись больше всего. Поскольку у них есть тенденции как интроверсии, так и экстраверсии, они могут стратегически и сбалансированно использовать внутреннюю рефлексию и внешнее взаимодействие", - отметил эксперт.

Среди признаков амбиверта он выделил:

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Вы очень избирательны, когда дело касается социальных обязательств.

Вы превращаете одиночество в суперсилу.

Вы свободно говорите на интровертном и экстравертном языках.

Вы можете взять на себя лидерство, но вы также знаете, когда отступить.

Вы говорите, чтобы добиться прогресса, а не шума.

Вы действуете намеренно и в идеальное время.

Вы можете превратить скучные взаимодействия в возможности.

Вы - универсальный решатель проблем.

Как отметил Фальк, благодаря своим глубоким навыкам самосознания, рациональные аспекты проблемы и эмоциональную чувствительность вовлеченных людей может дать уникальную способность разрабатывать решение, которое подходит всем.

Напомним, психологи следили за 1000 детей с 1972 года и определили черту №1 для финансового успеха.

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