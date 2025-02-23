Известный бизнес-тренер, эксперт по психологии на рабочем месте Стефан Фальк назвал 8 признаков того, что вы не интроверт или экстраверт, а амбиверт, пишет CNBC.
"Из всех разных личностей, с которыми я работал, амбиверты выделялись больше всего. Поскольку у них есть тенденции как интроверсии, так и экстраверсии, они могут стратегически и сбалансированно использовать внутреннюю рефлексию и внешнее взаимодействие", - отметил эксперт.
Среди признаков амбиверта он выделил:
- Вы очень избирательны, когда дело касается социальных обязательств.
- Вы превращаете одиночество в суперсилу.
- Вы свободно говорите на интровертном и экстравертном языках.
- Вы можете взять на себя лидерство, но вы также знаете, когда отступить.
- Вы говорите, чтобы добиться прогресса, а не шума.
- Вы действуете намеренно и в идеальное время.
- Вы можете превратить скучные взаимодействия в возможности.
- Вы - универсальный решатель проблем.
Как отметил Фальк, благодаря своим глубоким навыкам самосознания, рациональные аспекты проблемы и эмоциональную чувствительность вовлеченных людей может дать уникальную способность разрабатывать решение, которое подходит всем.
Напомним, психологи следили за 1000 детей с 1972 года и определили черту №1 для финансового успеха.