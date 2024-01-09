Популярный в TikTok блогер Рик Нетшиозви, называющий себя брачным консультантом, заявил, что явным признаком близкого завершения отношений является отсутствие физического контакта.
Мужчина имеет более 348 тысяч подписчиков. В одном из видео, набравшем более 1 миллиона просмотров, Нетшиозви заявил, что отношения между людьми умирают, когда лишаются прикосновений. По его словам, прикосновение - важнейший компонент брака.
"Вы больше не обнимаете друг друга. Поцелуи уже не те, или они не так часты, как раньше. Когда вы спите, половина человека - это его половина, а другая половина - это ваша половина. Ваши ноги больше не касаются друг друга", - сказал он.
В комментариях к видео мнения разделились. Часть комментаторов согласилась с его словами, другие же считают, что некоторым людям просто хочется выспаться ночью.
"А может они просто достигли нового уровня комфорта и следующего шага в браке. Мы уже все это сделали, теперь хотим спать", - написал пользователь, который находится в браке уже 30 лет.
Другие мнения об отношениях:
Ранее издание HackSpirit опубликовало 12 моделей поведения мужчины, которые могут свидетельствовать о том, что вас рассматривают в качестве "запасного варианта".
Также они приводили малозаметные признаки, по которым можно вычислить людей, пользующихся вами ради личной выгоды. Они советуют доверять внутренним ощущениям в таких вопросах.