Он считает, что это можно проанализировать с помощью сна.

Популярный в TikTok блогер Рик Нетшиозви, называющий себя брачным консультантом, заявил, что явным признаком близкого завершения отношений является отсутствие физического контакта.

Мужчина имеет более 348 тысяч подписчиков. В одном из видео, набравшем более 1 миллиона просмотров, Нетшиозви заявил, что отношения между людьми умирают, когда лишаются прикосновений. По его словам, прикосновение - важнейший компонент брака.

"Вы больше не обнимаете друг друга. Поцелуи уже не те, или они не так часты, как раньше. Когда вы спите, половина человека - это его половина, а другая половина - это ваша половина. Ваши ноги больше не касаются друг друга", - сказал он.

В комментариях к видео мнения разделились. Часть комментаторов согласилась с его словами, другие же считают, что некоторым людям просто хочется выспаться ночью.

"А может они просто достигли нового уровня комфорта и следующего шага в браке. Мы уже все это сделали, теперь хотим спать", - написал пользователь, который находится в браке уже 30 лет.

Другие мнения об отношениях:

Ранее издание HackSpirit опубликовало 12 моделей поведения мужчины, которые могут свидетельствовать о том, что вас рассматривают в качестве "запасного варианта".

Также они приводили малозаметные признаки, по которым можно вычислить людей, пользующихся вами ради личной выгоды. Они советуют доверять внутренним ощущениям в таких вопросах.

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