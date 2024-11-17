В отличие от газлайтинга, ложь не всегда используется для манипуляции.

У газлайтинга и лжи определенно есть общие черты, например, желание заставить другого человека поверить в то, что не является правдой. Однако очень важно знать, с какой токсичной тактикой вы имеете дело, для того, чтобы правильно на нее реагировать.

Доктор Скотт Лайонс, психолог, педагог и автор книги "Зависимость от драмы: исцеление зависимости от кризиса и хаоса в себе и других", говорит, что газлайтинг "это форма психологической манипуляции с целью эмоционального контроля над другими". Он может проявляться по-разному, однако по сути заключается в том, чтобы заставить кого-то усомниться в собственном восприятии реальности, воспоминаний или опыта.

Примеры газлайтинга:

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Перекладывание вины, так что другой человек сомневается в своей роли в ситуациях и чувствует себя ответственным за вещи, находящиеся вне его контроля

Оскорбления или использование описаний вроде "сумасшедший" или "слишком чувствительный", чтобы обесценить чувства человека и заставить его усомниться в своих реакциях и суждениях

Намеренное отрицание того, что что-то произошло, или утверждение, что другой человек все выдумывает, чтобы заставить его усомниться в себе и своих воспоминаниях, что приводит к неуверенности в себе.

В то же время хотя ложь может быть компонентом газлайтинга, она не всегда используется для манипуляции, отмечает Лайонс.

Признаками лжи могут быть:

Отсутствие зрительного контакта из-за дискомфорта от лжи или страха быть обнаруженным

Излишнее раскрытие или слишком много разговоров, чтобы история звучала более убедительно

Также ложь не всегда злонамеренна, например, когда вы говорите своей подруге, что вам ее наряд, чтобы она чувствовала себя в нем уверенно.

Газлайтинг против лжи - в чем разница

Доктор Лайонс говорит, что ключевое различие заключается в намерении и воздействии.

"Газлайтинг — это продуманная попытка заставить кого-то усомниться в своем восприятии реальности в попытке обрести власть или контроль в отношениях, тогда как ложь может иметь множество оправданий за пределами цели психологической манипуляции", - говорит он.

Как реагировать на ложь и газлайтинг

К сожалению, здесь нет универсального ответа, говорит доктор Лайонс, поскольку это очень зависит от ситуации. Например, газлайтинг на рабочем месте, может отличаться от газлайтинга со стороны друга или любимого человека. Так что лучшим выходом будет разговор с психологом, который может помочь вам установить здоровые границы и разработать соответствующие стратегии для вашей ситуации.

В случае с ложью все также может зависеть от ситуации и уровня риска. Но, опять же, разговор с психотерапевтом — это разумная идея. Вы можете обсудить частоту и характер лжи, важность отношений для вас.

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