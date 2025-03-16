Это уникальное удобрение добавит питательных веществ растению и защитит его корни от загнивания.

В период цветения орхидее нужно много энергии, которую растение вырабатывает благодаря питательным веществам. О простом и эффективном способе подкормить вазон рассказало издание GBNews.

Отмечается, что уникальным методом подпитки растения поделился опытный цветовод, который одновременно является блогером с ютуб-канала Orchid Care. Благодаря этому удобрению орхидеи получают необходимые питательные вещества и защиту своих корней от загнивания.

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"Если у вас есть орхидея, которая вот-вот зацветет, этот метод придаст ей сил для новых цветов", - заверил блогер.

По его словам, все, что вам понадобится, - это картофельная шелуха и литр кипятка. Чтобы приготовить раствор для подкормки орхидей, нужно залить шелуху кипятком, дождаться, пока она остынет, процедить настой и использовать его для ухода за орхидеями.

Есть два способа применения этого средства.

1. Для ухода за листьями. Нужно смочить ватный диск в картофельном настое и осторожно протереть листья орхидеи с обеих сторон. Это поможет растению усвоить питательные вещества, в частности калий и фосфор, необходимые для цветения и роста.

2. Для корней. Картофельным настоем можно поливать орхидею, но лишь тогда, когда ее корни серые. Для этого следует налить настоя в вазон до половины горшка. Когда корни позеленеют - это сигнал, что они готовы усваивать питательные вещества. В настое картофеля содержат крахмал, сахара и витамины, стимулирующие укоренение и добавляют растению энергии.

Ранее УНИАН назвал три доступные удобрения для спатифиллума - комнатного растения, также известного как женское счастье или мирные лилии. Эксперт по уходу за растениями Аме Родригес сообщила, что кухонные остатки могут стать отличным натуральным стимулятором для этих вазонов.

По ее словам, домашние удобрения действуют очень мягко, что позволяет применять их чаще. Родригес посоветовала подпитывать спатифиллум кофейной гущей, банановыми шкурками и яичной скорлупой.

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